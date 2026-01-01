L’edat legal de jubilació puja a 66 anys i 10 mesos
Per a qui no superi els 38 anys cotitzats
Els espanyols que vulguin jubilar-se a partir d'aquest 1 de gener amb el 100% de la pensió hauran de tenir almenys 66 anys i 10 mesos complerts, en virtut de la reforma de pensions del 2013, en la qual s’elevava progressivament l’edat de jubilació des dels 65 fins als 67 anys en un horitzó total de 15 anys.
Aquests 66 anys i 10 mesos serà l’edat que s’exigeixi per als que acreditin menys de 38 anys i 3 mesos més de cotització (el 2025 s’exigeixen 66 anys i 8 mesos complerts per poder jubilar- se amb menys de 38 anys i 3 mesos cotitzats).
Si se superen els 38 anys i 3 mesos cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar- se amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys complerts. El requisit de cotització mínim per accedir a una prestació es manté en 15 anys.