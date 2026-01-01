La recaptació d’Hisenda puja un 14% a Lleida fins el novembre i assoleix màxims
Arriba als 1.553 milions d’euros per les pujades i els canvis impositius introduïts aquest any i l’ocupació més gran
El fisc gairebé ha triplicat els seus ingressos a la demarcació en els últims 15 anys
El ministeri d’Hisenda ha ingressat entre gener i novembre del 2025 un total de 1.553 milions d’euros a la província de Lleida, que suposa 193 milions més que en el mateix període del 2024 (+14,2%) i una xifra que supera tot el recaptat pel fisc durant l’any passat (1.440 milions d’euros), a causa de les pujades i canvis impositius introduïts aquest any, així com la millora de l’ocupació, segons destaquen les dades de l’informe de recaptació mensual publicat per l’Agència Tributària.
Entre les mesures que es van introduir a començaments d’any i que han suposat un ingrés extra a les arques públiques es troben la tornada del 4% de l’IVA aplicat als aliments bàsics (des del 2% al qual s’havia rebaixat) com l’oli d’oliva, el pa, la llet, els ous o el formatge; així com la pujada al 10% de l’IVA a una altra sèrie de productes (davant la rebaixa introduïda del 7,5%) com els olis de llavors i la pasta. Així mateix, l’IVA de l’electricitat va tornar des de l’1 de gener d’aquest any al tipus general del 21%, per sobre del 10% que va tenir fins el finals del 2024 com a conseqüència de l’alça del preu de l’energia després de la guerra d’Ucraïna. L’any 2025 també es va iniciar amb canvis en l’Impost sobre Societats que han reportat més recaptació al fisc, com la reversió obligatòria de pèrdues per deteriorament o les limitacions a la compensació de bases imposables negatives. Igualment, es va modificar la taxa fiscal que paguen els bancs, es van elevar alguns impostos especials i es va introduir un nou tribut als cigarros elèctrics.
El gruix del recaptat per Hisenda a la demarcació prové bàsicament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que s’ha incrementat un 15,4% fins els 740,1 milions d’euros. Aquest increment es deu a dos factors. El primer que hi ha més gent treballant, i això es tradueix en més ingressos per al fisc. Lleida comptava a finals de novembre amb uns 210.704 afiliats a la Seguretat Social, 5.680 més que un any enrere. El segon, que el govern espanyol encara no ha deflactat la tarifa de l’IRPF, el que es tradueix en un increment de la pressió sobre els salaris.
L’altra gran partida la trobem en l’IVA, que s’ha incrementat un 16% en els onze primers mesos de l’any fins assoleix els 510,4 milions d’euros. La pujada s’explica, principalment, per l’eliminació de la rebaixa imposada en els anys anteriors als productes bàsics de la cistella de la compra per l’elevada inflació. L’Impost de Societats és la tercera fonts d’ingressos, encara que molt per darrere de les dos anteriors, amb alguna cosa menys de 274 milions d’euros fins novembre, el que suposa un repunt del 7,6% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
La resta de la cistella d’impostos es complementa amb altres de menor recaptació, com l’Impost sobre la Renda de No Resident, amb poc més de 6 milions, o els impostos especials, que malgrat pràcticament duplicar-se respecte al 2024, suposen 6,2 milions. Des del 2010, el que recapta el fisc a Lleida s’ha pràcticament triplicat, passant de 565 milions 1.553 milions.