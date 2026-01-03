IMPOSTOS
Hisenda torna 99,2 M€ a 126.421 lleidatans de la campanya de la renda del 2024
Encara queden per ser retornats una mica més de 5,6 milions a 4.551 contribuents. Les devolucions i el seu import han descendit lleugerament en comparació amb el 2023, segons l’Agència Tributària
La província de Lleida ha tancat l’exercici fiscal del 2024 amb un notable ritme en la tramitació de la campanya de la renda. Segons les dades provincials facilitades per l’Agència Tributària, s’han presentat 242.134 declaracions, la qual cosa representa un increment del 2,94% respecte a l’any 2023, quan se’n van registrar 235.214.
De totes les declaracions presentades el 2024, 130.972 contribuents van sol·licitar devolució, dels quals 126.421 ja han rebut el pagament, cosa que representa el 96,53% del total de devolucions demanades en nombre.
Quant als imports, Hisenda havia de tornar 104,9 milions d’euros a la província, i fins al 30 de desembre ha abonat 99,236 milions, la qual cosa implica el 94,58% del sol·licitat. Això significa que encara queden per ser retornats una mica més de 5,6 milions d’euros a la demarcació.
Comparant les dades interanuals, la província de Lleida ha experimentat un descens del 3,74% en el nombre de devolucions pagades davant del 2023 (131.336 llavors davant 126.421 ara). En imports, la caiguda és més moderada: un 2,27%, al passar de 101,5 milions d’euros pagats el 2023 a 99,236 milions el 2024.
En el conjunt de Catalunya, l’Agència Tributària ha tornat a 2,28 milions de contribuents uns 2.093 milions d’euros de la campanya de la renda del 2024, un 2% més que a l’exercici anterior.
A Catalunya es van presentar 4.338.838 declaracions de l’IRPF de 2024, un 2,9% més.
D’aquestes, 2.348.177 han estat amb sol·licitud de devolució, de les quals s’han abonat el 97% en número i el 94,9% en import.
Nivell estatal
A nivell estatal, l’Agència Tributària ha tornat ja un total de 13.094 milions d’euros a 15,6 milions de contribuents, assolint el 97,5% de les devolucions sol·licitades en nombre i el 95,5% en imports, xifres lleugerament superiors a les registrades a la província de Lleida.
Els canals digitals han continuat guanyant pes en la presentació de la declaració de la renda. Més de 2,9 milions es van tramitar per vies sense desplaçament, amb un increment d’1,14 milions respecte a la campanya anterior.
Pel que fa a l’assistència personalitzada, les declaracions presentades amb suport telefònic o presencial han superat els 2,06 milions, 103.000 més que l’any anterior, segons l’Agència Tributària.
Eficiència energètica
L’obligació que les entitats financeres informin mensualment l’Agència Tributària de la facturació acumulada cada mes i realitzada a través de Bizum per empresaris i professionals o els incentius al vehicle elèctric són algunes de les principals mesures en matèria fiscal de l’any 2026.
D’altra banda, Espanya ha de complir a començaments d’aquest any amb la pujada fiscal al dièsel, una de les fites recollides pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència necessàries per rebre part dels fons europeus Next Generation EU que ha d’estar aprovat, abans de final de mes.
A més, Hisenda ha impulsat pròrrogues en les mesures fiscals favorables als que realitzin obres d’eficiència energètica.Una altra de les novetats del 2026 és que els perceptors de la prestació d’atur no estaran obligats a presentar la declaració de l’IRPF.