MOTORITZACIÓ
La venda de turismes el 2025 va créixer un 15% a Lleida
Amb els vehicles de combustió interna a la baixa. Catalunya tanca l’any amb més de 136.000 unitats matriculades
La província de Lleida va tancar el 2025 amb 7.075 matriculacions de turismes i totterrenys, la qual cosa representa un 15,51% més respecte a l’any anterior, segons van informar ahir les patronals del sector (Anfac, Faconauto i Ganvam).
La compra de turismes nous per particulars va mostrar un gran dinamisme el 2025, amb 4.655 unitats (un 17,52% més), per sobre de les empreses, que van matricular 2.410 cotxes (un 12,51% més) i les llogateres, amb 22 unitats (un 54,5% menys).
Pel que fa només al mes de desembre, a Lleida es van matricular 696 vehicles, la qual cosa implica un augment de l’1,02%
Com ja és tendència, durant el 2025 la quota de matriculació de vehicles propulsats per motors de gasoil va descendir un 37,56%, amb 384 turismes i totterrenys venuts; els de gasolina van caure un 30,12%, fins a les 1.390 unitats, mentre que la resta (5.301) van ser vehicles considerats verds o eficients (elèctrics, a gas, hidrogen o híbrids) amb un augment de la quota de vendes del 50,55%.
Per la seua part, Catalunya va tancar l’any passat amb 136.142 matriculacions de turismes, un 11,8% més respecte a l’any anterior. Segons dades d’Anfac, el mercat català va concentrar l’11,9% del total estatal, consolidant-se com el segon territori amb més volum de vendes després de Madrid (42,9%).
Així mateix, es van vendre 33.309 models electrificats, la qual cosa representa un augment del 77,52% d’un any per l’altre i una quota del 13,56% en el conjunt de l’Estat.
En aquest segment Catalunya també es va situar com la segona comunitat amb més volum darrere de Madrid (41,55%). Al desembre, Catalunya va registrar 12.202 turismes matriculats (-0,8%), mentre que les matriculacions d’electrificats van créixer un 47,9% interanual, fins a les 3.351 unitats.
En el conjunt de l’Estat espanyol, les matriculacions de turismes i totterrenys van créixer un 12,9% el 2025, fins a 1.148.650 unitats.