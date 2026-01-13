LABORAL
El 35% d’aturats porten més de dos anys sense feina
A Lleida, i gairebé la meitat fa més d’un any que busquen una ocupació. El 54% dels parats té més de 45 anys
La província de Lleida compta actualment amb el seu menor nivell d’atur des de l’any 2007. Tanmateix, darrere d’aquesta dada positiva s’amaga una realitat que preocupa administracions i agents socials. Dels 15.789 lleidatans inscrits a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya com a aturat el mes de desembre, el 34,7%, és a dir, 5.479 persones, portaven més de dos anys fora del mercat laboral. Es tracta dels anomenats aturats de llarga durada, i si sumem aquells que fa més d’un any que busquen feina la xifra assoleix les 7.603 persones, gairebé la meitat de tots els parats de la demarcació, una xifra que demostra que malgrat la bona evolució de l’ocupació l’atur cronificat continua sent una assignatura pendent.
Aquest grup està format majoritàriament per persones majors de 45 anys i treballadors amb una baixa qualificació. Una mostra d’aquesta conjuntura és que, del total d’aturats lleidatans, més de 8.600 són majors de 45 anys i més de 10.000 compten, a tot estirar, amb estudis de secundària. Buscar mesures per a la reinserció al mercat laboral d’aquests col·lectius és una reclamació constant dels sindicats.
Una mostra és que de les 76 sol·licituds que s’han presentat a Lleida amb dades a octubre de 2025, la Seguretat Social tan sols n’ha resolt de manera favorable 30, mentre que 48 van ser desfavorables i 2 desistides. És a dir, que gairebé dos de cada tres són denegats, deixant aquests treballadors desprotegits. El cessament d’activitat és un dret concebut per garantir una protecció mínima per tancament o interrupció forçada del negoci.
Denegades 2 de cada 3 peticions per cessament d’activitat
� El sindicat UGT va denunciar ahir que la prestació per cessament d’activitat, coneguda popularment com a atur d’autònoms, no respon a les necessitats reals del col·lectiu i s’ha convertit en un mecanisme ineficaç, excessivament restrictiu i allunyat de la seua finalitat protectora.