EMPRESES
Fainé renova al capdavant de la Fundació La Caixa
El patronat de la Fundació Bancària La Caixa, accionista de referència de CaixaBank, va acordar ahir la renovació d’Isidre Fainé com a president per 4 anys més. Fainé, de 83 anys, es manté al capdavant d’una entitat que ha aprovat un pressupost de 710 milions d’euros per destinar a obra social el 2026 un 8,4% més que l’any anterior, segons va informar la fundació en un comunicat. També president de CriteriaCaixa, el hòlding inversor que gestiona el patrimoni de la fundació i controla el 25,99% de Naturgy, el 9,99% de Telefónica, el 9,36% d’ACS i el 5% de Veolia, entre altres. Tant la fundació com Criteria van anunciar al març la tornada de la seu social a Barcelona, set anys després d’haver-la traslladat a Palma durant el procés, mentre que la de CaixaBank es manté a València.