SEGRE

EMPRESES

Fainé renova al capdavant de la Fundació La Caixa

Isidre Fainé. - CRITERIA CAIXA

Isidre Fainé. - CRITERIA CAIXA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El patronat de la Fundació Bancària La Caixa, accionista de referència de CaixaBank, va acordar ahir la renovació d’Isidre Fainé com a president per 4 anys més. Fainé, de 83 anys, es manté al capdavant d’una entitat que ha aprovat un pressupost de 710 milions d’euros per destinar a obra social el 2026 un 8,4% més que l’any anterior, segons va informar la fundació en un comunicat. També president de CriteriaCaixa, el hòlding inversor que gestiona el patrimoni de la fundació i controla el 25,99% de Naturgy, el 9,99% de Telefónica, el 9,36% d’ACS i el 5% de Veolia, entre altres. Tant la fundació com Criteria van anunciar al març la tornada de la seu social a Barcelona, set anys després d’haver-la traslladat a Palma durant el procés, mentre que la de CaixaBank es manté a València.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking