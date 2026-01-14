RAMADERIA
Els ramaders passen de guanyar 26 euros per porc a perdre’n 36 amb la pesta porcina
Unió de Pagesos xifra en 63 milions les pèrdues a Catalunya des de la detecció del brot. El marge de benefici econòmic del sector va caure un 40% el 2025
Els productors de porcí van tancar l’any 2025 amb uns guanys de 26 euros per porc, malgrat el fort impacte que ha suposat el focus de pesta porcina africana (PPA) detectat a finals d’any i que actualment està fent que el sector estigui perdent 36 euros per animal, segons les xifres proporcionades ahir pel sindicat Unió de Pagesos, que xifra en 63 milions d’euros les pèrdues a Catalunya des de la declaració de la malaltia. Això suposa una caiguda d’un 17% de la facturació durant novembre i desembre.
Malgrat que l’any passat el preu del porc a Mercolleida va seguir una evolució similar a la d’altres anys, arribant a assolir els 1,815 €/kg a començaments del mes de juliol, les cotitzacions van baixar abruptament a partir de finals de novembre a causa de la detecció del primer cas de PPA a l’entorn de Collserola, fent que el preu caigués a 26 cèntims en tot just un mes. Aquesta situació ha provocat que al balanç total de l’any els ramaders hagin reduït el seu marge de beneficis en un 40% respecte als anys previs, quedant-se aquest en els 22 cèntims per quilo de carn.
A començaments d’aquest any el preu va patir un nou descens, de quatre cèntims, que situa la baixada des de finals de novembre als 30 cèntims i deixa la cotització a 1 euro per quilo de carn. És per això que el responsable de porcí a Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, va augurar un any complicat per al sector. “Tot el benefici que hem tingut el 2025, i fins i tot més, se l’emportarà la PPA”, va afirmar, per alertar que, com que encara segueixen sortint casos positius, la xifra de pèrdues s’haurà de multiplicar per dotze, els mesos necessaris que han de passar per poder aixecar totes les restriccions.
I és que l’esclat de la malaltia, i les consegüents restriccions a les exportacions, han comportat també la pèrdua d’un 15% del volum de mercat. Aquest descens està principalment relacionat amb la caiguda de les exportacions a la Xina, que es continua mantenint com a principal client de la carn de porc catalana, així com “altres països rellevants com el Japó o les Filipines” que no han acceptat la regionalització.
“Si es manté aquest 15% del volum de mercat d’exportació perdut, potser hem de privar-nos del corresponent 15% de producció”, va exemplificar, la qual cosa, al seu torn, pot traduir-se en una reestructuració i concentració del sector. Aquesta es podria donar tant en termes de la propietat, del nombre d’empreses o de la fase de la producció dels animals per “ajustar-se a la situació del mercat per ser més eficient”.
“El sector està abocat a una reestructuració”
El responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, va afirmar que les pèrdues derivades per la PPA encara no s’han traslladat al consumidor ni al sector, ja que el 80% treballa en un model integrat, que representa un preu tancat amb la gran indústria que compra els porcs, però va afirmar que això dependrà de com evolucioni la malaltia, ja que “cap sector no pot aguantar pèrdues durant un any”.
Saltiveri també va traslladar la necessitat de reduir la fauna salvatge a tot Catalunya, per intentar evitar que la malaltia pugui arribar a entrar en alguna granja, la qual cosa seria la ruïna per al sector. La Generalitat va anunciar ahir la detecció de tretze nous porcs senglars morts positius en pesta porcina africana, tots dins del focus de Collserola, xifra que eleva a seixanta els animals positius trobats en el focus.