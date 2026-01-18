“Emergència climàtica i rural: la despoblació alimenta els incendis”
El cap dels Grups de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, va advertir ahir a les Borges Blanques que els grans incendis no s’apagaran “amb més helicòpters, sinó amb més territori viu”. Va vincular l’emergència climàtica amb la crisi rural i va assenyalar que l’abandonament del camp ha convertit Catalunya en un territori més forestal i vulnerable al foc.
Castellnou va explicar que els incendis actuals superen el llindar operatiu d’extinció i generen la seua pròpia dinàmica atmosfèrica, la qual cosa fa ineficaços els mitjans clàssics. Així mateix, va reclamar invertir en gestió forestal, ramaderia extensiva i agricultura com a eines de prevenció, i va denunciar que el món urbà es beneficia del territori sense compensar el seu manteniment.
Malgrat el risc creixent, va confiar a revertir la tendència si s’actua amb decisió: “Podem decidir avui el paisatge que volem per demà.”
‘La Carretera de l’Oli’ reuneix unes 60 persones
Unes seixanta persones arribades de tot Catalunya van participar ahir en les sessions experiencials que porten per títol Carretera de l’Oli: l’experiència que a causa de la pluja es va traslladar a la finca agrícola CuadratValley a l’Albagés i avui tindrà lloc al Museu de l’Oli de Fulleda. Els assistents van gaudir d’un esmorzar garriguenc amb intervencions teatrals en una explotació situada al mig de camps d’oliveres, cabanes de volta i marges de pedra. Així, l’activitat incorpora tres càpsules temàtiques dedicades a la pedra seca, a l’elaboració de l’oli d’oliva verge extra i al paisatge de la comarca de les Garrigues.