SECTOR
La cooperativa de l’Espluga pot optar a ajuts Leader i d’Indústria
Per restaurar el molí després de l’ensorrament que va patir al novembre. L’entitat manté producció gràcies als bons rendiments de les olives
La cooperativa de l’Espluga Calba pot optar a ajuts de la línia Leader o d’Indústria per fer front als costos de la restauració del seu molí d’oli, després de l’ensorrament parcial de les instal·lacions que va patir el mes de novembre passat. El conseller d’Agicultura, Òscar Ordeig, va visitar ahir l’ajuntament de la localitat de les Garrigues i la cooperativa per analitzar-ne la situació, va explicar l’alcalde i membre de l’entitat oleícola, Igor San Emeterio. El conseller va apuntar la possibilitat de sol·licitar suport amb els fons Leader, encara que l’alcalde va explicar que l’import de l’obra podria fer “que sobrepassem” aquestes línies. Però, alhora, el conseller els va plantejar altres línies de finançament, en aquest cas d’Indústria. En aquest sentit, el primer edil va agrair la predisposició de l’Administració a col·laborar i el “bon feedback”.
Pressupost
En aquests moments, la cooperativa compta amb un primer esbós de projecte de remodelació que situa per sota dels 450.000 euros el capital necessari per portar endavant la restauració i els socis assumeixen que hauran de fer front a unes obres per a les quals necessiten ajuts públics que es facin càrrec almenys d’una part.
De moment han salvat la campanya molent les olives al molí de la cooperativa d’Arbeca. Enguany han tingut una producció de 400.000 quilos d’olives, davant dels 700.000 del passat. Malgrat això, va explicar Igor San Emeterio, han aconseguit mantenir el volum de litres d’oli estables gràcies a uns molt bons rendiments de les olives, que ja van començar la temporada en un 20%. El seu oli verge extra Spelunca va ser guardonat amb el premi Aliments d’Espanya Millors Olis d’Oliva Verge Extra de la campanya 2024-2025 en la categoria d’Afruitat Madur que atorga el ministeri d’Agricultuta.
L’entitat oleíocola de l’Espluga Calba compta amb uns 300 socis, tot i que el volum dels agricultors productors ronda en l’actualitat la quarantena. La cooperativa és una dels històrics membres de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues.