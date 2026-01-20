SEGRE
S'eleven a 40 les víctimes mortals i romanen ingressats 41 ferits, 12 d’ells a l’UCI, per l’accident de trens

AGRICULTURA

Protestes d’UP a Reus per la falta d’aigua per als avellaners

Pagesos deixant un avellaner davant la seu d’Agricultura. - ACN

Redacció

Una trentena de pagesos de Tarragona van fer ahir una tractorada des de Riudoms fins al centre de Reus per denunciar la falta d’aigua que pateix el sector, especialment el de la fruita seca. Convocats per Unió de Pagesos, els manifestants van tirar avellaners morts davant les oficines del departament d’Agricultura del Baix Camp i en van cremar d’altres davant la seu d’Aigües Reus per reclamar solucions estructurals per garantir l’aigua.

