AGRICULTURA
Protestes d’UP a Reus per la falta d’aigua per als avellaners
Una trentena de pagesos de Tarragona van fer ahir una tractorada des de Riudoms fins al centre de Reus per denunciar la falta d’aigua que pateix el sector, especialment el de la fruita seca. Convocats per Unió de Pagesos, els manifestants van tirar avellaners morts davant les oficines del departament d’Agricultura del Baix Camp i en van cremar d’altres davant la seu d’Aigües Reus per reclamar solucions estructurals per garantir l’aigua.