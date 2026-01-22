JORNADES
La modernització dels regadius, a la Setmana Agrària de Bellpuig
Bellpuig va tancar ahir la 39 edició de la seua Setmana Agrària amb una jornada centrada en la modernització dels regadius tradicionals, un tema de màxima actualitat en el marc del debat sobre la modernització del canal d’Urgell, els regants del qual van votar per àmplia majoria en contra del model actual. Víctor Altés, investigador del programa d’ús eficient de l’aigua en l’agricultura de l’IRTA, va presentar diferents estudis sobre la viabilitat tècnica i agronòmica de la modernització. Va explicar que aquesta millora l’eficiència del reg, redueix el consum d’aigua i les pèrdues de nitrogen, mentre optimitza la fertilització i millora la uniformitat del reg a la parcel·la. Com a punt negatiu, va assenyalar l’increment del consum energètic. Altés va reconèixer que la modernització és clarament viable per als cultius llenyosos, mentre que per als cultius herbacis el marge de millora és molt més reduït. Antoni Alentà, president dels regants de Bell-lloc, va presentar l’experiència de la seua col·lectivitat.