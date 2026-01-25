LABORAL
Aran lidera l’afiliació de dones al final del 2025
És la tercera comarca catalana amb millor percentatge, un 48,07 per cent. Relleu generacional ‘cobert’ a la Segarra
La Val d’Aran va ser la comarca lleidatana amb més percentatge de dones afiliades a la Seguretat Social (48,07%) el desembre de l’any passat, segons dades de l’Idescat. Malgrat que va descendir una mica menys de cinc dècimes respecte a desembre del 2024, Aran es manté com la comarca líder a Lleida en aquest aspecte, seguida per l’Alt Urgell (47,5%), que repeteix el percentatge interanual. Aran, a més, és la tercera millor a nivell català, al darrere del Barcelonès i el Baix Llobregat. El desembre del 2024 es trobava en segona posició, per la qual cosa es manté al podi. Per la seua part, les Garrigues ocupa l’última posició a la província (42,1%), malgrat ser la que més va créixer en total (3,07%). Val a destacar que cap comarca, ni a Lleida ni a Catalunya, no compta amb més del 50 per cent de dones afiliades.
En el total de la província, el percentatge de dones afiliades és el 44,55 per cent, situant Lleida com a cuer a Catalunya al darrere de Barcelona (48,18%), Girona (46,2%) i Tarragona (45,97%).
Joventut al món laboral
Paral·lelament, la Segarra –que compta amb la planta de bonÀrea– lidera els afiliats joves a Lleida a desembre del 2025. El 18,45 per cent dels seus afiliats tenen 30 anys o menys, el millor percentatge a la província, i també té el menor tant per cent d’afiliats de 55 anys o més (22,33%), al contrari que la Cerdanya, que encapçala l’estadística (25,72%) seguida pel Pallars Jussà (25,61%), després que en la primera augmentessin més d’un punt i en la segona es reduïssin més de tres dècimes respecte al desembre del 2024. Per la seua part, l’Alt Urgell és la comarca lleidatana amb menor percentatge d’afiliats joves (14,91%), al davant dels dos Pallars.
A nivell provincial, els afiliats joves representen a Lleida el 17,49 per cent del total, superant només Tarragona, mentre que els majors de 55 anys són el 23,41 per cent. Tots dos percentatges han augmentat respecte al desembre del 2024.