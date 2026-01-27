HABITATGE
Les hipoteques per a habitatge creixen a Lleida un 16,7% al novembre
Els 383 contractes creats a la província suposen el seu millor onzè mes des de l’any 2009. En el conjunt de l’Estat sumen 17 mesos a l’alça, segons l’INE
El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va créixer a la província de Lleida el mes de novembre un 16,7 per cent, en comparació amb el novembre del 2024, fins a 383 operacions, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Així, el capital prestat es va incrementar un 7,3 per cent, fins als 45,1 milions d’euros, a pesar que l’import mitjà dels préstecs va descendir un 8,04 per cent, fins a situar-se en 117.838,1 euros.
Mentrestant, les cancel·lacions d’hipoteques van augmentar fins a les 336, un 26,3 per cent més.
A Catalunya, el nombre d’hipoteques sobre habitatges inscrits van superar les 7.300 el novembre per primera vegada des del 2007, amb un creixement interanual del 7,9 per cent, segons l’INE.
Les 7.373 hipoteques registrades representen la xifra més alta de l’onzè mes de l’any des de la bombolla immobiliària, el novembre del 2008.
Quant a l’import prestat, va pujar fins als 1.386,1 milions d’euros, un 17,88 per cent més que el 2024, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 187.998 euros, un 9,3 per cent més i la dada més alta del mes dels registres que es remunten al 2003.
En el conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques constituïdes va pujar un 12,4 per cent el mes de novembre respecte al mateix mes del 2024, fins a sumar 43.319 préstecs, la seua xifra més alta en un mes de novembre des del 2010.
Amb l’avenç interanual del novembre del 2025, més alt en gairebé 12 punts a l’experimentat a l’octubre (+0,6%), la firma d’hipoteques sobre habitatges suma 17 mesos consecutius d’alces. Per comunitats autònomes, les que van registrar un major nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges el penúltim mes del 2025 van ser Andalusia (9.042), Catalunya (7.373), Madrid (6.183) i el País Valencià (5.501), segons les dades de l’INE.
L’euríbor podria tancar el gener a la baixa després de 5 mesos pujant
■ L’euríbor a un any, l’indicador més utilitzat a Espanya per calcular les hipoteques variables, assoleix de forma provisional al gener una taxa mitjana del 2,247% que, si es confirmés, seria la primera caiguda en cinc mesos. Si es confirma la caiguda de l’indicador al gener, els hipotecats es veuran encara més alleujats, ja que aquests crèdits amb revisió anual, que són la majoria dels constituïts a Espanya, continuaran abaratint-se i ho faran en major mesura que en mesos precedents. Això es deu que el gener del 2024 la taxa de l’euríbor era superior, del 2,525%. Així, com a exemple, per a una hipoteca mitjana d’uns 150.000 euros a 25 anys, amb un interès de l’1% sobre l’euríbor a un any, l’estalvi serà d’uns 267 d’anuals, una mica més de 22 euros mensuals.