EMPRESES
Atreure i fidelitzar el talent, clau en el futur de Lleida
Isprox i SEGRE organitzen una jornada a Tàrrega sobre com gestionar-lo. Adaptar formació i demanda empresarial, objectiu
Atreure i fidelitzar el talent és clau per a les empreses, l’economia i en general el futur de Lleida. Així ho va posar de manifest ahir el director d’operacions d’Isprox, Sergi Martí, en la presentació de la jornada Gestió del talent, últimes tendències i reptes de futur que organitzen aquesta empresa i el Grup SEGRE i que tindrà lloc el 5 de març a Tàrrega. Isprox és una consultora de recursos humans especialitzada en la recerca, selecció i fidelització de talent nascuda a Tàrrega i treballa a nivell nacional i internacional. Martí va destacar els problemes en diferents sectors, els industrials, amb dèficit des de tècnics elèctrics fins a mecànics. Però també en la construcció, en la qual no només falten operaris, sinó també caps d’obra, per exemple. Va insistir en la necessitat d’adaptar la formació a la demanda i necessitats de les empreses, amb especial incidència en la Formació Professional. Va cridar l’atenció sobre la falta d’habitatge com a hàndicap per captar treballadors, un dèficit que no només es mostra a la ciutat de Lleida, sinó en d’altres com Tàrrega, Mollerussa, Cervera o Bellpuig, va dir.
El responsable d’Innovació i Tecnologia de SEGRE, Ferran Perdrix, va posar l’èmfasi en la voluntat del Grup d’estar al costat del territori per posar sobre la taula temes de debat i de futur i va recordar en aquesta línia altres iniciatives que està portant a terme.
Qualitat de vida
El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Jordi Verdú, va recalcar que “el talent és un tema que va molt més enllà de l’àmbit de l’empresa” i volem que la gent tingui qualitat de vida als seus pobles i la manera de fer-ho és donar oportunitats laborals.
La cap de la Unitat de Promoció Econòmica del consistori de Tàrrega, Montse Garrido, va destacar la qualitat de vida del territori com a pol d’atracció.
La jornada, que aspira a reunir 300 empresaris, responsables de recursos humans i tota mena de persones interessades en la gestió del talent, tindrà taules redones i ponències en què participaran, entre d’altres, ponents de bonÀrea, Payper, Ametller Origen, la UdL, Plusfresc o Ros Roca. L’esdeveniment compta amb el suport de la Diputació, l’ajuntament i la Cambra de Comerç de Tàrrega i diferents empreses.