BANCA
CaixaBank guanya 5.891 milions, un nou rècord
Retribuirà l’accionista amb el 59,4% del benefici. Gortázar preveu hipoteques més cares per l’increment dels tipus
CaixaBank va tancar l’exercici 2025 amb un benefici net de 5.891 milions d’euros, un 1,8% més que el 2024 i nou rècord, “pel fort creixement del negoci”, va informar ahir en un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El banc va assenyalar que va tancar el primer any del seu Pla Estratègic 2025-2027 “superant les expectatives i amb un creixement més alt del que estava previst tant en crèdit com en recursos de clients”.
El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va assegurar que el 2025 va ser “un gran any” per al banc, ja que es van superar els objectius marcats, i va qualificar l’any de, textualment, molt exitós.
Gortázar va afegir que, com a conseqüència del bon resultat, s’han “revisat a l’alça els objectius de creixement i rendibilitat” fixats en el Pla Estratègic.
D’altra banda, el consell d’administració del banc va aprovar proposar a la Junta General d’Accionistes la distribució d’un dividend complementari en efectiu de 2.320 milions, equivalent a 0,3321 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis del 2025, a abonar durant el proper mes d’abril.
Amb aquest dividend, la remuneració a l’accionista de l’exercici 2025 assolirà el 59,4% del benefici net consolidat, l’equivalent a 50 cèntims bruts per acció, un 15% interanual més i fins a sumar 3.499 milions.
Pla de dividends
A més, es va aprovar mantenir el pla de dividends el 2026, amb un dividend a compte d’entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat del primer semestre, i un de complementari per assolir la distribució efectiva d’entre el 50% i el 60% del benefici net a final d’any.
D’altra banda, Gortázar preveu que les hipoteques s’encariran en el futur per l’increment dels tipus d’interès a llarg termini dels últims mesos.
Les accions de CaixaBank van pujar ahir un 6,75% en borsa, després que el banc publiqués els seus comptes corresponents al 2025.