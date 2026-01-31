ADMINISTRACIÓ
Indústria anima les agroalimentàries a demanar ajuts a la cadena de valor
El secretari d’Estat d’Indústria, Jordi García Brustenga, va expressar ahir el ferm compromís del Govern espanyol amb la indústria agroalimentària, per millorar la seua competitivitat i sostenibilitat.
Brustenga, que va visitar les instal·lacions del grup agroalimentari Vall Companys i es va reunir amb empreses del Parc Agrobiotech de Lleida, va recordar que està oberta la finestreta per sol·licitar ajuts del Programa d’Impuls de la Cadena de Valor Industrial, que gestiona Sepides. El programa compta, en aquest sentit, amb una dotació pressupostària total de 140 milions d’euros dels fons Next Generation.
Va recordar que aquest programa té per objecte enfortir la competitivitat de la indústria, facilitant la transició cap a una economia més innovadora, sostenible i digitalitzada. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de culminar l’adaptació del sector industrial als canvis que s’estan produint en la innovació tecnològica, la sostenibilitat i la digitalització. Es tracta d’un programa que unifica les línies tradicionals d’ajuda IDI i ACTIVA.