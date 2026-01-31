EMPRESES
Kytotrans compra una parcel·la a l’Incasòl i amplia capacitat logística a Alcarràs
L’Institut Català del Sòl, Incasòl, ha venut la parcel·la 2 del sector Lo Tossalet Roig d’Alcarràs al grup Kytotrans. Amb aquesta compra, el grup ampliarà la seua capacitat logística i consolidarà la posició a la localitat del Segrià en la seua activitat d’emmagatzematge, agrupatge i transport de mercaderies.
Es tracta d’una parcel·la de 10.385,53 metres quadrats de terra i 8.308,42 metres quadrats de sostre. En aquests terrenys, l’empresa preveu construir la tercera fase de les instal·lacions logístiques a Alcarràs, amb una superfície de 8.000 metres quadrats.
Amb aquesta compra, Kytotrans ampliarà el projecte logístic que ja va implantar al sector amb la compra de dos parcel·les adjacents. De fet, preveu que aquest inici del 2026 pugui entrar en operació la primera fase de les instal·lacions, de 5.000 metres quadrats. Quan finalitzi la tercera fase, comptaran amb una superfície construïda pròxima a 1.8000 metres quadrats.
Kytotrans, SL, és una empresa amb 25 anys d’experiència al sector del transport, especialitzada en el transport de portacontenidors refrigerats, així com en el transport de paqueteria. Lo Tossalet Roig té una superfície de prop de 20 hectàrees i està situat a l’est de l’autovia N-II.