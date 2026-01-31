CONJUNTURA
L’economia espanyola tanca el 2025 amb un creixement del 2,8 per cent
Amb el volum d’inversió més gran des del 2018 i apuntalada pel consum. La inflació cau al gener fins al 2,4% per l’electricitat i els carburants
L’economia espanyola va créixer un 2,8% el 2025, set dècimes menys que el 2024, després d’accelerar dos dècimes el seu creixement en l’últim trimestre de l’any, fins al 0,8%, segons l’avenç de dades de Comptabilitat Nacional publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Ha revisat a la baixa les taxes del PIB interanual del primer, segon i tercer trimestre del 2025.
El repunt trimestral del PIB en el quart trimestre es va veure impulsat per la demanda interna, que va aportar un punt al creixement, davant del comportament del sector exterior, que va restar dos dècimes a l’avenç de l’economia espanyola en la recta final d’any. La demanda interna va contribuir amb 3,6 punts al creixement del 2,8% del 2025, dada tres dècimes superior al de l’any anterior. Per la seua part, la demanda externa va restar vuit dècimes, la qual cosa va suposar un punt menys que el 2024. Aquest impuls de la demanda interna respon al fort repunt de la inversió, que va avançar un 6,3% el 2025, taxa 2,7 punts superior a la del 2024 i la més elevada des del 2018. Per la seua part, la despesa pública va créixer un 1,8% l’any passat, taxa 1,1 punts inferior a la del 2024 i la menys pronunciada des del 2022. El PIB a preus corrents per a l’any 2025 es va situar en 1.685.783 milions d’euros, un 5,7% més que el 2024 i nou màxim històric. Tots els sectors van presentar creixements el 2025, amb la construcció al capdavant (+5,6%), seguit dels serveis (+3,2%), la indústria (+2,3%) i l’agricultura (+0,5%).
Segons Estadística, l’ocupació, mesurada en llocs de treball equivalents a temps complet, va créixer un 2,8% en taxa interanual, cinc dècimes menys que en el trimestre precedent. La remuneració dels assalariats va augmentar un 3,2% en el quart trimestre del 2025.
D’altra banda, l’Índex de Preus de Consum (IPC) va retallar la seua taxa interanual al gener cinc desenes, fins al 2,4%, el seu menor nivell des del mes de juny passat, segons les dades avançades ahir per l’INE. L’IPC interanual encadena tres mesos consecutius de baixades, després que l’octubre del 2025 tanqués en el seu nivell més alt en 16 mesos (3,1%).
Estadística explica que l’evolució del primer mes del 2026 és deguda, principalment, a la baixada dels preus dels carburants i lubricants per a vehicles personals, davant de l’increment del gener del 2025. També als preus de l’electricitat, que pugen, però menys que el mateix mes de l’any anterior.