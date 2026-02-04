Aquests són els llocs de treball que més creixen en l’inici de l’any, segons Infojobs
La plataforma de treball inicia el 2026 amb l’oferta de 179.256 vacants al gener, la qual cosa suposa un lleuger repunt del 2%
La plataforma d’ocupació Infojobs ha registrat 179.256 vacants laborals durant el mes de gener, la qual cosa representa un increment del 2% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquest repunt reflecteix una lleugera recuperació en l’activitat del mercat laboral espanyol a l’inici del 2026.
El sector d’informàtica i telecomunicacions experimenta un creixement del 25% respecte a desembre, assolint les 6.000 vacants disponibles. Aquest augment evidencia la creixent demanda de perfils tècnics especialitzats al mercat laboral actual.
Comercial i vendes concentra l’oferta més gran
La categoria de comercial i vendes lidera amb 27.197 llocs oferts, seguida per compres, logística i magatzem, que representa, el 12% del total de vacants. Per la seua part, professions, arts i oficis aglutina l’11% de les ofertes. Aquestes tres categories concentren a prop del 40% de totes les vacants disponibles a la plataforma.
Contractes indefinits predominen amb el 47% de les ofertes
Quant a la tipologia contractual, el 47% de les vacants corresponen a contractes indefinits, amb un total de 84.296 llocs. Els contractes de durada determinada representen el 26,3% del total, mentre que la jornada a temps complet predomina amb un 65,3% de les ofertes.
Distribució regional de vacants
A nivell autonòmic, Navarra encapçala el creixement amb un 19% més de vacants respecte a l’any anterior, seguida per Galícia amb un increment del 18% i País Basc amb un 11%. Al contrari, s’han registrat descensos significatius a Castella-la Manxa, amb una caiguda del 39%, i Madrid, que retrocedeix un 13%.
Teleoperadors i conductors, perfils més sol·licitats
L’activitat comercial acapara cinc dels deu perfils professionals més demandats. El lloc de teleoperador lidera amb 11.992 vacants, seguit pels conductors de vehicles de repartiment, amb 8.030 ofertes, i els dependents, amb 7.273 llocs disponibles. També destaquen el perfil de delegat comercial, amb 7.195 vacants, i el de mosso de magatzem, amb 6.878 ofertes.