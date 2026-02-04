SENTÈNCIA
L’Audiència Nacional multa el cap de Lleida.Net per manipular la borsa
Avala una sanció de 75.000 € de la CNMV per difondre informació falsa sobre un paquet d’accions. Va crear l’expectativa d’una compra massiva de títols
L’Audiència Nacional ha ratificat la multa de 75.000 imposada per la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) a S.S.S., president i cap executiu de la firma tecnològica Lleida.Net (Lleidanetworks Serveis Telemàtics), com a autor d’una infracció greu en el mercat borsari.
L’executiu va ser sancionat per “transmetre senyals falsos i enganyosos” sobre el valor de les accions de la companyia a través d’un canal oficial del BME MTF Equity, la borsa alternativa de la Borsa de Madrid, el 25 d’abril del 2022.
Concretament, S.S.S. va difondre aquell dia per aquest canal una nota en la qual assegurava que una resolució del Tribunal Suprem obligava un fons d’inversió a posar “en les properes setmanes” a la seua disposició o la de “qui ell indiqui”, un paquet de 3.413.680 accions (el 21,27% del capital de la companyia) a un preu d’1,7761 € per participació, quan la cotització estava en 4,27. El preu de mercat era d’11.162.733 euros i el de l’operació se situava en 6.063.037, indicava el comunicat.
La sentència de l’Audiència Nacional, que es pot recórrer al Suprem, assenyala que en aquesta comunicació l’executiu “va ometre, sense cap justificació, fets objectius i determinants per permetre valorar, en els seus justos efectes, la interlocutòria del Tribunal Suprem”. A més, afegeix, va incloure en la nota “apreciacions subjectives sobre quins eren els efectes immediats de l’esmentada interlocutòria judicial i que conduïen a donar a entendre” que la decisió del tribunal “exigia” a les empreses del fons “la compra immediata al mercat d’un important paquet d’accions de Lleida.Net”.
Aquesta comunicació, de la qual va tenir “la responsabilitat principal i directa” S.S.S., “realment va impactar en el valor” de les accions, va dictaminar la CNMV i ha ratificat l’Audiència Nacional.
La defensa legal de S.S.S. va declinar atendre les trucades de SEGRE per oferir la seua versió.
L’empresa té una capitalització borsària de més de 20 milions
■ Lleida.Net arriba a una capitalització borsària de 20,38 milions d’euros, segons indica la seua fitxa de BME Growth, el mercat d’accions de pimes de la Borsa de Madrid, on les accions cotitzaven aquesta setmana a l’entorn d’1,26 euros . Aquest preu per títol resulta un 29,5% del que marcava aquest mateix índex el 25 d’abril del 2022, quan l’empresa, originària de Lleida i amb seu a Madrid, va llançar el comunicat que ha acabat amb la sanció al seu president. En dos dies, la cotització de les accions va créixer un 9,1%. El màxim l’havien assolit gairebé un any abans, a començaments del mes de maig del 2021, quan les participacions en la firma tecnològica es compraven i venien a un preu de 6,73 en aquest mercat borsari. Avui el seu valor és un 18,7% del de llavors.