LABORAL
Lleida arranca l’any amb 75 aturats més i la destrucció de 1.760 llocs de treball
El sector dels serveis va concentrar l’augment de l’atur pel final de la campanya nadalenca
L’atur registrat a les oficines dels serveis públics d’ocupació de la demarcació de Lleida va créixer en 75 persones el mes de gener en relació amb el desembre del 2025, la qual cosa representa una lleugera pujada del 0,48%, a causa principalment del sector serveis, que va concentrar gairebé tot l’augment de l’atur aquest mes per l’acabament de la campanya nadalenca, segons les dades publicades ahir pel ministeri de Treball. Després del repunt de l’atur en l’arrancada de l’any, el menor de la sèrie històrica, el nombre total d’aturats es va situar en 15.864 persones, la xifra més baixa en un mes de gener en els últims 18 anys. En comparació amb el gener del 2025, el nombre d’aturats ha caigut a la demarcació en 768 persones (-4,62%).
Per sectors, l’atur va pujar especialment en els serveis, amb 95 aturats més, fins a deixar el total en 10.532. També en la construcció, que va sumar 8 aturats més fins a situar el total en 1.073. Per contra, va baixar en l’agricultura en 23 persones, situant-se els aturats en aquest sector en 1.207. En la indústria, per la seua part, l’atur va baixar en 9 persones, situant-se el total en 1.441 aturats.
Pel que fa al col·lectiu sense ocupació anterior, compost majoritàriament per joves a la recerca de la seua primera experiència laboral, es va situar en 1.611 persones (+4). Per sexes, del total d’aturats, 6.523 eren homes i 9.341. dones. A més, els 1.463 eren menors de 25 anys.
En paral·lel, el mercat laboral lleidatà va perdre 1.765 afiliats a la Seguretat Social al gener, el descens més gran per a aquest mes des de l’any 2023, deixant el total d’ocupats en 210.201. En la comparativa anual, l’afiliació ha crescut a la província en 4.668 ocupats (+2,27%). Per règims, el general, el més nombrós del sistema, va perdre 1.563 afiliats mitjans al gener, fins a un total de 173.753 ocupats, mentre que el règim d’autònoms va restar 202 afiliats, la qual cosa va situar el total de cotitzadors per compte propi en 36.448 persones.
En el conjunt de Catalunya, l’atur va pujar al gener en 1.978 persones, fins a situar-se el nombre total d’aturats en els 325.214, consolidant-se com la cinquena comunitat autònoma on més va pujar en xifres absolutes respecte al mes de desembre. Pel que fa al mateix mes de l’any anterior, tanmateix, l’atur va disminuir en 11.425 persones. La pujada de l’atur va estar marcada pel sector serveis, amb 2.637 aturats més, mentre que va baixar en els sectors de la construcció (-338), industrial (-151) i agrícola (-59). Catalunya va ser també la primera comunitat autònoma on més va baixar l’afiliació, on es van perdre de mitjana 47.941 afiliats al gener respecte al mes anterior (-1,24%), la qual cosa situa el número total d’ocupats en 3.826.795. En termes interanuals, no obstant, l’increment d’afiliats va ser de 73.551 persones.
A nivell estatal, el mercat laboral va perdre 270.782 afiliats, situant-se la xifra total d’ocupats en 21,57 milions, mentre que l’atur va augmentar en 30.392 persones, fins als 2,43 milions d’aturats.
Els sindicats demanen mesures per reduir l’estacionalitat
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va destacar el pes de la contractació indefinida. “L’ocupació que tenim és de més qualitat”, va valorar Díaz, que va afegir que continuaran treballant per millorar les xifres d’atur. Per la seua part, els sindicats UGT i CCOO van reclamar que es continuï desplegant mesures que generin un “impacte real i favorable” en la vida dels treballadors i apostar per un model productiu “que redueixi l’estacionalitat crònica i garanteixi projectes industrials amb arrelament territorial”. “L’arrancada del 2026 deixa un mercat laboral marcat per un retrocés en l’afiliació i un repunt de l’atur efectes coherents amb l’estacionalitat postnadalenca, però també amb un context incert que continua condicionant les decisions empresarials”, va apuntar la patronal CEOE. Pimec va considerar “preocupant” la pèrdua de treballadors, donades les “dificultats” per cobrir llocs de treball en molts sectors.