EMPRESES
Rodi marca un nou rècord de facturació de 308 milions l’any passat, després de créixer un 13%
La firma de tallers repassa les seues fites del 2025 en la seua convenció anual amb els treballadors
La firma lleidatana Rodi Motor Service va tancar el passat exercici amb una facturació rècord de 307,8 milions d’euros, que suposa un creixement del 13% respecte a l’any anterior i una xifra que consolida la companyia com la xarxa de tallers amb més facturació retail del sector a Espanya. L’empresa va donar a conèixer aquests resultats en la seua 34a convenció anual celebrada aquest cap de setmana a la Llotja de Lleida, un acte en el qual la firma va repassar les principals fites del passat 2025 i les prioritats estratègiques que marcaran el futur del grup davant de més de 800 professionals, principalment, mecànics i personal dels tallers i de les seues oficines centrals.
Un dels eixos estratègics de l’últim any ha estat l’avenç en el procés de digitalització, orientat a guanyar agilitat, millorar la presa de decisions i oferir un millor servei al client. En aquest àmbit Rodi ha treballat en l’optimització de sistemes vinculats a la gestió d’inventaris, processos interns i explotació de dades. En paral·lel, la companyia va destacar la implantació i fort creixement del call center, que en tot just un any ha passat de gestionar unes 5.000 trucades mensuals a prop de 30.000, convertint-se en una eina clau per reforçar l’atenció al client, millorar l’accessibilitat i acompanyar el creixement del grup.
Durant l’acte també es va posar en relleu la inversió a millorar les condicions de treball, especialment a través del pla de climatització de tallers. El 2025, aquest sistema es va implantar en 39 centres, i l’objectiu és arribar als 74 aquest any.
Entre les fites que s’han aconseguit aquest 2025, la firma va destacar l’expansió territorial, amb especial protagonisme de Galícia, després de l’adquisició del Grupo Salco. Actualment, Rodi compta en aquesta comunitat amb 18 tallers i prop de 200 empleats, assolint una facturació aproximada de 30,3 milions. Durant l’últim exercici, el grup també va fer una reordenació de la seua estructura accionarial. Les famílies Esteve, Llopis i Llovera van passar a ostentar el 100% del capital de la companyia, després de la recompra del 20% de les accions a Michelin, que havia entrat en el capital de l’empresa el 2011. En el marc del seu pla de creixement a llarg termini, va anunciar la compra d’un terreny de 24.000 metres quadrats a Torresolé que reforçarà la seua estructura operativa.