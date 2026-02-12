ELECCIONS
Arranca la campanya dels comicis agraris, amb 21.373 votants
El cens a Ponent i a l’Alt Pirineu i Aran és de 9.552 persones. UP, JARC, Asaja i UPA són les quatre candidatures a les eleccions del proper 27 de febrer
La campanya per a les pròximes eleccions agràries a Catalunya, que se celebraran el 27 de febrer, ha arrancat avui. Aquests comicis, que se celebren des del 1994 i que són un instrument clau per mesurar la representativitat de les diferents organitzacions, tindran un cens de 21.373 persones a tot el territori català. A Ponent podran votar 8.117 persones (285 més que el 2021), mentre que a l’Alt Pirineu i Aran el cens és de 1.435 (70 més).
La jornada de votació tindrà lloc el 27 de febrer de l’any 2026, amb un horari ininterromput de 9.00 a 19.00 hores, en les meses electorals distribuïdes a tot el territori català, i la campanya electoral finalitzarà el 26 de febrer, sense jornada de reflexió.
Els sindicats agraris que es presenten en aquestes eleccions són quatre: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors de Catalunya (JARC-COAG), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) i Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA). Per la seua part, el Gremi de la Pagesia va descartar la participació al preparar una opció alternativa a aquest sistema.
En els últims comicis, portats a terme el 2021, Unió de Pagesos va ser de nou el vencedor amb el 55,04 per cent dels vots, la qual cosa li va permetre tenir també el major nombre de representants a la Mesa Agrària, el principal fòrum de diàleg i negociació amb la Generalitat en matèria del primer sector. JARC es va mantenir en segona posició amb el 30,15% del total, mentre que Asaja va obtenir un 11,12% i UPA va rebre el 2,57% dels suports.
El temporal de vent que afectarà tot Catalunya (vegeu pàgina 17) va provocar l’ajornament de la presentació de l’operatiu de les eleccions, que havia de tenir lloc avui a la seu del departament d’Agricultura a Barcelona, mentre que les organitzacions també han suspès alguns dels actes.