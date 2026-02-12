AGRICULTURA
Els tractors ocupen Madrid per protestar contra la PAC i Mercosur
Presents mig centenar de pagesos i sis tractors de Lleida, segons UP. Els agricultors asseguren que les clàusules de salvaguarda “no ens valen”
Uns 3.000 agricultors i més de 500 tractors van prendre ahir els carrers de Madrid per protestar per les retallades de la futura Política Agrícola Comuna (PAC) i pel recent acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, així com per la pèrdua de rendibilitat que està portant al tancament d’explotacions.
La manifestació, convocada per Unió d’Unions, va comptar amb la presència d’Unió de Pagesos i es va iniciar a la plaça Colón, amb diverses columnes de tractors, afectant diverses vies de la capital de l’Estat.
El representant d’UP a Lleida, Antoni Borràs, va explicar que van acudir a Madrid uns 50 pagesos lleidatans –de tot Catalunya van ser 150–, acompanyats de sis tractors, que en total van ser 367, segons la Policia Nacional.
Dependència
Durant la marxa, els manifestants van reclamar al ministeri d’Agricultura que es comprometi a dotar amb prou fons els ajuts al sector que, amb la nova proposta de la PAC, passaran a dependre dels estats membre i van exigir que les partides prioritzin els ajuts al relleu generacional al camp i la producció de proximitat.
En relació amb el pacte amb Mercosur, els pagesos van demanar al Govern central que es posicioni en contra de l’aplicació provisional a l’espera de la postura del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A més, van instar a millorar els protocols de sanitat animal davant malalties, que “s’han mostrat insuficients” arran dels recents brots de dermatosi nodular contagiosa o de pesta porcina africana.
Taula de negociació
El coordinador d’Unió d’Unions, Luis Cortés, va afirmar que les protestes van ser un “èxit” i va anunciar que en breu es posarà en contacte amb el ministre d’Agricultura, Luis Planas, i amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per demanar-los una “taula de negociació” en què abordin l’acord amb Mercosur, a l’afirmar que les clàusules de salvaguarda –aprovades dimarts pel Parlament Europeu– “no ens valen”. “No permetrem que ens hipotequin els pròxims quinze o vint anys”, va dir Cortés, que va advertir que es manifestaran “cada dia que calgui”.
Ordeig: “Defensaré els agricultors a Madrid i a Brussel·les”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va reiterar ahir al Parlament el suport de la Generalitat a l’agricultura catalana davant de l’acord de la Unió Europea amb Mercosur. “Defensaré els interessos de l’agricultura catalana davant del ministeri i Brussel·les, en la posició que acordem del Mercosur o la PAC, la pesca i tots els reptes que ens hi juguem el 2026, que són moltíssims”, va assegurar Ordeig en la sessió de control a l’Executiu. El conseller va demanar un front comú amb el sector i va instar Junts a treballar plegats. “El pim pam pum sap què alimenta? L’antipolítica”, va dir en resposta a la diputada lleidatana Jeannine Abella. El Govern uruguaià va enviar l’acord al Parlament per iniciar el tràmit durant la propera setmana i poder ratificar-lo.