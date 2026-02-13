ELECCIONS
Disputa per la representació agrària
UP, JARC, Asaja, UPA i Assemblea Pagesa lluitaran pel vot dels 21.374 electors. La regeneració del sector, els ajuts de la PAC o la fauna cinegètica, els principals temes
L’inici de campanya de les eleccions agràries es va veure alterat per les restriccions a causa de l’alerta pel vent, que va deixar incidències a tot Catalunya (vegeu les pàgines 3, 4 i 5). La presentació de l’operatiu de les eleccions, prevista per ahir a la seu del departament d’Agricultura a Barcelona, també va quedar ajornada.
Les votacions se celebraran el 27 de febrer, amb un cens de 21.374 electors (1.437 a Alt Pirineu i Aran i 8.140 a Ponent). Finalment, les eleccions comptaran amb cinc candidatures: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors de Catalunya (JARC-COAG), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) i Assemblea Pagesa de Catalunya, que es presentarà per primera vegada.
UP es postula com el principal favorit a la victòria, després de guanyar en els últims comicis amb el 55,04% dels vots. L’acte de presentació del programa, que s’havia de celebrar ahir, va ser ajornat a avui a la seu de l’ens a Lleida.
El sindicat agrari es reivindica com l’organització agrària millor preparada per oferir propostes de millora per al sector i convocar mobilitzacions al carrer.
UP, a més, destaca la importància d’aquestes eleccions com un exercici de democràcia al camp, un dret “que va ser negat durant molts anys”.
Per la seua part, JARC –que va obtenir el 30,15% dels vots en els últims comicis– es presenta amb el compromís de defensar un model agrari jove, professional i centrat en els autònoms i les petites i mitjanes empreses.
L’organització reclama que els ajuts vagin destinats al futur i a la modernització de les explotacions i insisteix que han d’arribar a les persones que tenen l’agricultura com la seua activitat principal.
D’altra banda, Asaja arriba amb l’objectiu d’aconseguir representació després de quedar-se a les portes amb l’11,2% dels vots. En una jornada celebrada a Verdú dimecres, el sindicat va donar inici a la campanya i va reclamar mesures urgents contra els danys de la fauna salvatge i cinegètica per les pèrdues que està deixant. Asaja –que ahir va fer un altre acte a Miralcamp– també va abordar les novetats de la PAC per a aquest 2026.
També amb la intenció d’obtenir representació, UPA aposta per augmentar el pressupost de la PAC i per millorar els acords comercials, a part de simplificar la burocràcia per als pagesos.
La presentació d’Assemblea Pagesa és la novetat en aquestes eleccions. El sindicat començarà la campanya la propera setmana.