El Fòrum Cambra consolida el seu paper com a espai estratègic de debat empresarial amb una edició dedicada a la IA
Més de 70 empresaris i directius assisteixen a Bellpuig a la jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Tàrrega
La Cambra de Comerç de Tàrrega ha celebrat una nova edició del Fòrum Cambra, dedicada enguany a la intel·ligència artificial aplicada a la gestió empresarial, que ha reunit més de 70 participants a la Llotja Avícola i Ramadera de Bellpuig. La jornada, desenvolupada amb el suport de la Oficina Acelera PYME, ha posat el focus en la transformació digital i en com integrar la IA dins l'estratègia corporativa de les pimes del territori.
Sota el títol "Com aprofitar la IA en la gestió empresarial, amb el suport del kit digital", l'esdeveniment ha comptat amb la participació de professors d'institucions acadèmiques de referència i empresaris del sector tecnològic. Durant la sessió s'ha incidit en la necessitat d'interpretar dades i automatitzar processos com a elements clau per millorar la competitivitat empresarial en el context actual.
Visió estratègica de la intel·ligència artificial
El president de la Cambra de Comerç de Tàrrega, Jordi Seguí, ha destacat que "el Fòrum Cambra és un acte ja consolidat, amb voluntat de generar criteri i anticipació en el teixit empresarial, facilitant espais on compartir coneixement i experiències". Seguí ha valorat que la jornada ha combinat visió acadèmica i experiència pràctica amb èxit notable entre els assistents.
Ponències sobre la implementació de la IA
Enzo Longobuco, professor del programa d'Intel·ligència Artificial per a Negocis de La Salle, ha intervingut per explicar la integració de la IA dins la planificació estratègica empresarial. Per la seva banda, Marc Torrens, professor d'ESADE, ha analitzat el potencial transformador d'aquestes tecnologies en la presa de decisions i l'optimització de processos operatius a les organitzacions.
Demostració d'un robot assistencial
Un dels moments destacats de la jornada ha estat la intervenció de Jaume Saltó, fundador i CEO de Group Saltó, que ha presentat en directe un robot assistencial destinat a donar suport a la gent gran. Aquesta demostració pràctica ha il·lustrat l'impacte real de la innovació tecnològica en l'àmbit social i sanitari, captant l'atenció dels empresaris presents.
Assessorament personalitzat en digitalització
La sessió ha inclòs també espais d'intercanvi i assessorament personalitzat per a les empreses participants, com a part del compromís de la Cambra amb l'acompanyament directe en processos de digitalització. Aquesta edició del Fòrum Cambra reforça la seva funció com a plataforma estratègica per impulsar la innovació i promoure una cultura empresarial basada en l'anticipació i la gestió basada en dades.