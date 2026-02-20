COMERÇ
Les exportacions lleidatanes baixen un 1,5 per cent el 2025
Per primera vegada en 10 anys, malgrat superar els 3.000 milions d’euros. El dèficit comercial d’Espanya va augmentar un 41,6%
Les exportacions de les empreses lleidatanes van arribar el 2025 als 3.152,7 milions d’euros, un 1,5% menys que l’any anterior. D’aquesta forma, les vendes a l’exterior trenquen amb una dècada alcista, ja que havien crescut de forma ininterrompuda des de l’any 2014.
Segons les dades que va fer ahir públiques el ministeri d’Economia, el sector de l’alimentació, begudes i tabac va tornar a liderar les exportacions amb 2.030,2 milions d’euros, un 3,4% menys. La venda de fruita i carn va seguir a l’alça el 2025, però el negoci de l’oli d’oliva va caure un 40%, amb 210 milions menys.
La província de Lleida es va desmarcar de la tendència del conjunt de Catalunya, on les exportacions van créixer un 0,6% i van tornar a registrar un màxim històric.
Per demarcacions, Barcelona va exportar productes per valor de 77.891,9 milions d’euros (1,1%) i Girona de 8.559,7 milions (2,7%). Tarragona va registrar el descens més gran, del 3,3%, però amb un volum d’11.174,3 milions.
El continent europeu és on les empreses lleidatanes venen més els seus productes. França encapçala el rànquing (665 milions d’euros), seguida d’Alemanya (329 milions), Itàlia (2243 milions) i Portugal (218 milions). A més distància se situen Polònia (142 milions) i el Regne Unit (128 milions). El setè país destinatari de les exportacions lleidatanes és Andorra (120 milions), seguit dels Països Baixos (112 milions), el Marroc (88 milions) i els Estats Units (78 milions). En plena crisi dels aranzels, les vendes al país nord-americà s’han enfonsat un 35% i ha passat a ser la desena destinació de les exportacions lleidatanes.
Per la seua part, el dèficit comercial d’Espanya va augmentar un 41,6% el 2025, fins a assolir els 57.054 milions d’euros, a causa del repunt de les importacions respecte a l’any anterior. Les exportacions de béns van arribar als 387.092 milions, un 0,7% més que en 2024 i el segon millor registre anual de la sèrie històrica, mentre que les importacions van sumar 444.146 milions, amb una alça del 4,6%.