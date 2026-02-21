ESTADÍSTICA
Venuts dinou pisos al dia a Lleida el 2025, rècord des de l’any 2007
Un 19% més que el 2024, tot i que al desembre hi va haver un descens del 8,3%. Només una quarta part de les operacions van ser d’habitatges d’obra nova
El mercat immobiliari a Lleida porta un temps en auge i prova d’això és que el 2025 es van vendre una mitjana de 19 habitatges al dia. Aquesta és la xifra que proporciona la dada final de transmissions immobiliàries de l’exercici passat, un total de 7.041, que ahir va fer públic l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Supera en un 19,1% la de 2024, quan n’hi va haver 5.911, i és el millor registre des del 2007. De fet, en els últims tres anys s’ha arribat a nivells de venda d’habitatges que no es veien des d’abans de la crisi econòmica del 2008, la qual cosa confirma les bones dades del mercat de compravenda a la província de Lleida.
Dels 7.041 habitatges que es van vendre l’any passat, només el 25,4% són d’obra nova (1.790) i la resta eren de segona mà (5.251). Així mateix, la immensa majoria eren pisos de renda lliure, ja que només el 9,3% eren protegits (656). Malgrat les bones xifres en el conjunt de l’any, crida l’atenció que el desembre va ser l’únic mes de l’exercici en el qual es van registrar menys vendes que el 2024. Concretament, es van comptabilitzar 453 operacions, que són un 8,3% menys que les de l’exercici anterior (494).
Tornant a les dades anuals, per segon any consecutiu, Lleida va ser la província catalana que va registrar un creixement de vendes més gran respecte a l’exercici anterior (19,1%). De fet, supera en cinc punts o més a la resta de demarcacions. Tarragona va ser la segona en la qual més van augmentar les vendes amb 17.407, un 14% més; la segueix Barcelona amb 73.142, un 13% més; i finalment hi ha Girona amb 14.725, un 6% més. En el conjunt de Catalunya es van registrar 112.565 operacions, que són un 13% més que les del 2024.
En el conjunt de l’Estat es van registrar un total de 714.237 vendes, un 11,5% més que el 2024. Es tracta de la xifra més alta des del 2007, quan hi va haver 775.300 operacions. Des de fa 18 anys no es depassaven les 700.000 vendes.
Bonificació del 95% de l’IBI per a habitatges nous assequibles
■ L’ajuntament preveu bonificar el 95% de l’Impost sobre Béns Immobles de tots els habitatges que, dins d’un termini de cinc anys, es destinin a habitatge assequible i s’hagin construït mitjançant la col·laboració publicoprivada en solars municipals. Una mesura que la comissió de Bon Govern va aprovar inicialment i que ara estarà en exposició pública durant 30 dies. Si en aquest període no rep al·legacions, quedarà aprovada definitivament. Per acollir-se a aquesta bonificació, els solars en els quals es construeixin els habitatges hauran de formar part de la reserva pública i hauran d’estar inscrits en el registre oficial de la Generalitat. El govern municipal va recordar que actualment s’estan construint 896 habitatges a la ciutat, dels quals 159 seran protegits.