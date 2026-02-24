El 40% de les empreses de Lleida té una “viabilitat compromesa” i el 17% ha tancat el 2025 amb pèrdues
Pimec preveu un creixement del voltant d’un 2,1% a la província per la forta dependència del sector agroalimentari
El 40% de les empreses de Lleida té una “viabilitat compromesa” i el 17% ha tancat el darrer exercici amb pèrdues. Això fa que sectors com el comerç o els serveis a les persones es mantinguin en una situació d’estancament. Així ho ha apuntat el president de PIMEC Lleida, Borja Solans, que també ha aprofitat per fer una crida al “compromís polític” per a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. La seu de l’entitat a Lleida ha acollit la presentació de l’informe de les perspectives econòmiques per enguany. A la província, el creixement es podria situar al voltant del 2,1%, a la banda més baixa de la forquilla catalana, que podria arribar al 2,4%. Això es deuria a la forta dependència del sector agroalimentari.
El director de l’àrea d’economia i empresa de l’entitat, Carles Mas, ha presentat l’informe de perspectives econòmiques per a l’any 2026 a PIMEC Lleida. L’acte ha servit per analitzar la situació actual des d’una òptica geopolítica global fins a aterrar a la realitat específica de la demarcació de Lleida, on el sector primari i la indústria transformadora, que representen aproximadament el 27% de l’economia lleidatana, s’enfronten a diversos “reptes crítics”.
Per una banda, l’increment dels costos dels carburants i de l’energia, però també la incertesa generada per l’amenaça de la pesta porcina africana (PPA), i per últim, una evolució desigual entre els diferents subsectors.
Solans ha destacat la forta correlació entre la mida de l’empresa i la seva rendibilitat. El teixit empresarial de Lleida està “extremadament atomitzat”, amb un 99,9% de petites i mitjanes empreses, i d’aquestes, el 80% són microempreses. Davant d’aquesta realitat, PIMEC insisteix en la necessitat que les empreses creixin per poder aprofitar les economies d’escala.
Altres obstacles que limiten el creixement a la demarcació inclouen la falta de talent i les “dificultats severes” per trobar personal qualificat. També hi ha dèficit de sòl industrial, amb una limitació física que frena l’expansió d’activitats productives. La baixa inversió tecnològica és un altre punt feble, ja que s’ha detectat que la inversió en IA i noves tecnologies no arriba als nivells necessaris per garantir la competitivitat futura. L’exportació està al mínim i només l’1,8% de les empreses lleidatanes exporten, fet que demostra que una de les assignatures pendents és la internacionalització.
Carles Mas ha posat èmfasi en la “dualitat” de l’economia actual. Tot i que les dades macroeconòmiques són encoratjadores i les grans empreses mostren una gran resiliència i capacitat exportadora, la realitat de la microempresa és molt diferent.
Crida a aprovar pressupostos
Davant aquest escenari d’incertesa, Borja Solans ha fet una crida al compromís polític per a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Des de PIMEC es considera indispensable disposar d’uns comptes aprovats per oferir “estabilitat i finançament” a les empreses. Així mateix, s’ha assenyalat la preocupació per la baixa productivitat (una de les més baixes d’Europa) i l’elevat absentisme laboral que pateix el teixit productiu.