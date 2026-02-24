Declaració de la Renda 2025: calendari i novetats clau per als contribuents
La campanya s'endarrereix fins al 6 d'abril i introdueix canvis rellevants en les dates de presentació i domiciliació bancària
La campanya de la Renda i Patrimoni 2025, que es durà a terme durant l'any 2026, s'acosta amb modificacions significatives en el calendari que els contribuents han de conèixer. Enguany, la principal novetat és l'ajornament de l'inici de la presentació telemàtica, que no estarà disponible fins al 6 d'abril, uns dies més tard que en exercicis anteriors. L'Agència Tributària ha establert diverses dates clau que convé tenir presents per evitar contratemps amb Hisenda.
Durant la campanya anterior, corresponent a la Renda de 2024 presentada el 2025, els contribuents van poder començar el tràmit per internet des del 2 d'abril. Però aquest any caldrà esperar quatre dies més per accedir al servei electrònic. Aquest retard en l'inici marca una diferència respecte al calendari que s'havia consolidat en campanyes recents i obliga els contribuents a ajustar la seva planificació fiscal.
Cita prèvia telefònica des del 29 d'abril
El següent fita important serà el 29 d'abril, quan s'obrirà el termini per sol·licitar cita prèvia per elaborar la declaració per telèfon. L'Agència Tributaria posa a disposició dels ciutadans un servei gratuït d'assistència telefònica per a aquells contribuents que compleixin determinats requisits establerts. A partir del 6 de maig, els funcionaris començaran a contactar amb les persones que hagin demanat aquesta modalitat d'atenció.
Atenció presencial a partir de l'1 de juny
Per als contribuents que prefereixin l'assistència presencial, el 29 de maig s'habilitarà la sol·licitud de cita prèvia per acudir a les oficines. L'atenció física començarà l'1 de juny, data en què els tècnics de l'Agència Tributària estaran disponibles per ajudar a confeccionar les declaracions. Tant el servei telefònic com el presencial es mantindran actius fins al tancament de la campanya, fixat per al 30 de juny de 2026.
Data límit per a la domiciliació bancària
Un aspecte crític que cal tenir en compte és que els contribuents amb resultat a pagar hauran de completar el pagament abans del 25 de juny si opten per la domiciliació bancària. Aquesta data és anterior al tancament oficial de la campanya i resulta determinant per evitar recàrrecs o interessos de demora. Qui triï el fraccionament del pagament també haurà de respectar aquest termini per al primer termini domiciliat.