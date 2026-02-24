La factura de la llar a Lleida puja un 5% fins als 1.238€ mensuals
Barcelona lidera el cost mitjà de l'habitatge a Catalunya amb 1.369€, seguida de Girona, Lleida i Tarragona, segons el baròmetre del Grup Mutua Propietarios
El cost de mantenir una llar a Lleida ha assolit els 1.238,35€ mensuals el 2025, xifra que representa un increment del 5% respecte a l'any anterior. Aquesta despesa inclou el pagament de l'habitatge, el cistell de la compra i el consum energètic, segons es desprèn del III Baròmetre 'Planeta Propietario' elaborat pel Grup Mutua Propietarios. Les despeses domèstiques absorbeixen actualment el 43,6% dels ingressos dels lleidatans, situant-se en el nivell més elevat dels últims tres anys.
A escala catalana, la mitjana de la factura domèstica se situa en 1.342,13€ mensuals. Barcelona encapçala el rànquing provincial amb 1.368,97€, seguida de Girona (1.340,72€), Lleida (1.238,35€) i Tarragona (1.192,94€). No obstant això, l'impacte sobre els ingressos familiars és més acusat a Girona i Tarragona, on les despeses de la llar representen el 52,9% i el 50,5% dels ingressos respectivament, per sobre de Barcelona (41,1%) i Lleida (43,6%).
Pel que fa a la distribució de la despesa mitjana a les llars lleidatanes, el pagament de l'habitatge ascendeix a 586€ mensuals, registrant l'augment més significatiu amb un 7,3% respecte a l'any precedent. Les despeses energètiques se situen en 211€, amb una pujada del 2,9%, mentre que el cistell de la compra arriba als 441€, un 2,6% més que el 2024.
Distribució de les despeses per categories
A nivell autonòmic, el cistell de la compra se situa en 456,21€ mensuals de mitjana a Catalunya. Barcelona (460,09€) i Girona (465,10€) superen aquesta xifra, mentre que Lleida (441,21€) i Tarragona (429,89€) es mantenen per sota. Quant a les despeses energètiques —aigua, llum i combustible—, la mitjana catalana és de 181,65€. En aquest cas, Girona (235,86€), Lleida (211,25€) i Tarragona (197,57€) excedeixen clarament la mitjana, mentre que Barcelona (169,88€) registra un import inferior.
El cost de l'habitatge arriba als 704,27€ mensuals de mitjana a Catalunya, amb la despesa de lloguer (716,36€) superant la hipoteca (695€) en 21€. Barcelona (739€) és l'única demarcació que excedeix aquesta xifra, mentre que Girona (639,76€), Lleida (585,89€) i Tarragona (565,48€) se situen per sota.
En l'àmbit espanyol, el ticket mitjà es va situar en 1.230,34€. Des d'una perspectiva territorial, Madrid (1.384€), Catalunya (1.342€) i Balears (1.260€) presenten imports clarament superiors a la mitjana nacional. A l'altre extrem, Navarra (969€) i Extremadura (1.021€) registren els costos més baixos del conjunt estatal.
Dificultats per afrontar les despeses domèstiques
La nova factura de la llar ha provocat que tres de cada deu catalans tinguin dificultats per afrontar el seu pagament. Aquesta situació afecta especialment els joves (11%), les llars nombroses (13%), qui viu de lloguer (9%) i, de manera particular, les persones amb ingressos baixos (19%). Si es compara amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 2025 —1.381,33€ bruts mensuals que equivalen aproximadament a 1.200€ nets en 12 pagues—, una llar que depèn d'un únic SMI ha de destinar més de la totalitat dels seus ingressos només a les despeses bàsiques, sense marge per a estalvi o imprevistos.