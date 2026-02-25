CONGRÉS
La demanda impulsa el 2025 el creixement del sector carni amb un augment del 3,1%
El porcí i les aus incrementen les vendes per les pujades de preu del boví i el corder. Aecoc celebra a la Llotja el Congrés de Productes Carnis i Elaborats, per quinzena vegada a Lleida
AECOC va celebrar ahir al Palau de Congressos de Lleida la primera jornada de la 26a edició del Congrés de Productes Carnis i Elaborats –que finalitza avui–, la quinzena que es porta a terme a la capital del Segrià. L’acte va reunir uns 450 congressistes de les principals empreses del sector, a més d’autoritats com l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i els temes tractats van ser el mercat del gran consum i les seues tendències, l’eficiència i sostenibilitat a la cadena de valor del sector carni i la guerra per la proteïna animal.
El sector carni encara l’any amb optimisme: el 47% dels congressistes van estimar en més del 5% el creixement de les vendes de la seua companyia, mentre que només el 2,52% va estimar pèrdues.
El Customer Success Leader de NielsenIQ, Josu Andrés Pérez, va explicar que el sector carni a Espanya va moure al voltant de 22.593 milions d’euros i 2.417 milions de quilos el 2026, segons dades de la mateixa empresa. El creixement de la demanda va ser del 3,1%, mentre que el preu va augmentar un 4,3%, deixant un increment del valor del 7,5%.
Andrés va detallar que el consum de pollastre i porc a les llars espanyoles va augmentar un 8 i un 6,9 per cent, respectivament. Aquesta forta demanda es va explicar per l’augment dels preus del boví (+2,4 euros el quilo) i el corder i cabrit (+1,9 euros el quilo). A més, va destacar la “bona sintonia econòmica” per a les previsions de vendes d’envasaments i frescos el 2026, que creixerien un 3,8% en valor, especialment els frescos, “avalat per l’increment de les matèries primeres de la cistella”.
El director comercial de BonÀrea, Miquel Martí, i el responsable de carni d’Ahorramas, José Carlos Sánchez, van analitzar les noves tendències del consumidor, i Martí va anunciar que les previsions de creixement de BonÀrea se situen al voltant del 5%.
Vall Companys preveu créixer en avícola fins a un 5%
El director comercial avícola de Vall Companys, Ramir Charles, preveu un creixement del grup d’entre el 3 i el 5 per cent en aquesta àrea concreta el 2026, impulsat per la demanda, que “està forta i creixent”. Charles es va mostrar optimista respecte a la situació del sector, destacant que és “la proteïna més barata i clarament la guanyadora” i que “continuarà sent així en els propers anys”. Tanmateix, va apuntar que tot el sector és “a prop del límit de capacitat de producció de viu”.Sobre l’evolució dels preus, Charles va augurar que, en el cas específic dels ous, podrien pujar si es detecten més positius de grip aviària i va insistir que és “un tema d’oferta i demanda”. “Com pots tenir menys oferta? Que hi hagi casos de grip i que hagis de sacrificar gallines”, va explicar, mentre que en el sector en general va predir una estabilització –i fins i tot una mica de deflació– de preus.En relació amb els casos de grip aviària, va assenyalar que el sector està “molt professionalitzat” i que “no és casualitat que tinguem menys casos que els nostres veïns” gràcies a les mesures de bioseguretat.
BonÀrea aposta per la conveniència del client
El director comercial de BonÀrea, Miquel Martí, va explicar que els nous projectes del grup estan centrats en la conveniència del consumidor, amb la distribució de plats preparats a domicili, i va remarcar el compromís de la companyia amb la sostenibilitat.