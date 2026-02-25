Mercadona destina 1.000 milions a millorar el poder adquisitiu i la jornada laboral de la seua plantilla
A través de diferents iniciatives, com el repartiment de primes
Mercadona ha destinat més de 1.000 milions d’euros a millorar el poder adquisitiu de la seua plantilla a través de diferents iniciatives, com el repartiment d’un variable, prima per objectius, que ha suposat compartir al dia d’avui, amb més de 112.000 treballadors, 780 milions d’euros dels seus beneficis.
Concretament, dos primes entre aquelles persones amb menys de quatre anys en l’empresa, i de tres mensualitats a les quals superen aquesta antiguitat, que representen el 70% de la plantilla, i que han rebut avui 7.250 euro nets, corresponent als 5.400 euros en concepte de variable més la seua nòmina mensual, segons ha informat la companyia en un comunicat. També s’ha realitzat una pujada salarial per compensar l’increment de l’IPC d’un 2,9% a Espanya i del 2,2% a Portugal, que implica 125 milions d’euros a l’any.
A més, el mes de desembre passat es va millorar la jornada laboral amb l’ampliació del període de vacances en una setmana més, de 30 a 37 dies. Aquesta mesura, en vigor des del present exercici tant a Espanya com a Portugal, "suposa una gran millora en la jornada dels treballadors i té un cost anual de 100 milions d’euros", han indicat les mateixes fonts.
Totes aquestes iniciatives, que representen un esforç conjunt de més de 1.000 milions d’euros per a la companyia, "confirmen que el seu model de gestió, el Model de Qualitat Total, inverteix i aposta per la satisfacció del treballador, conscient que ells són els principals responsables de l’èxit de la companyia i l’actiu més gran per als 'Caps’ –com internament la companyia anomena als clients–". De fet, el seu "compromís" ha aconseguit que la companyia incrementi el 2025 la seua productivitat i la seua gestió, "assolint les seues millors dades històriques en rendibilitat i quota de mercat, dades que confirmen que com més s’inverteix en les persones, major és el retorn obtingut", han assenyalat.