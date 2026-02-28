ADMINISTRACIÓ
Aquestes són les inversions destinades al Pirineu amb els nous pressupostos
Es destinen 46,5 milions d'euros en total
Aquest divendres la Generalitat va aprovar els nous pressupostos i, segons indica el projecte, la previsió és que el Pirineu lleidatà rebi un total de 46,5 milions d'euros en total. Hi destaquen el manteniment de carreteres i mesures per prevenir els desprendiments o inversions en les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat, com Port Ainé o Boí Taüll.
Les inversions, comarca a comarca
- Pallars Jussà, 10.009.722 €: L’ampliació del reg de la Conca de Tremp té partides per valor de 2,8 milions d’euros. Hi ha mig milió per a equips i aplicacions informàtiques de l’hospital del Pallars i 129.000 per a obres al jutjat de Tremp.
- Pallars Sobirà, 8.493.261 €: La inversió en maquinària, equips d’innovació i promoció de les estacions d’esquí de Port Ainé i Espot, ambdós d’FGC, sumen 3,4 milions d’euros. Gairebé 300.000 euros seran per a la pista entre Boet i Alins.
- Alta Ribagorça, 4.196.075 €: La compra de maquinària i equips per a Boí Taüll, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, suma 1,2 milions d’euros. 330.632 seran per adequar la seu de la conselleria de Cultura al Pirineu a l’antic ajuntament del Pont de Suert i hi ha 200.000 euros sense projectes assignats.
- Aran, 1.937.570 €: La conservació de la carretera C-28 suposa la major part de la inversió directa de la Generalitat a la Val d’Aran, amb més d’1,5 milions.
- Cerdanya, 8.317.192 €: Amb més de 8 milions per a la comarca, una partida de 28.000 euros per a l’institut escola de Bellver és l’única dirigida a la Cerdanya lleidatana.