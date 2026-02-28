ADMINISTRACIÓ
Aquestes són les inversions que la Generalitat destina a la plana de Lleida amb els nous pressupostos
Comptarà amb una inversió de gairebé 147 milions d'euros
Aquest divendres el govern de Salvador Illa va aprovar els pressupostos de la Generalitat. La plana de Lleida rebrà una inversió de 146,9 milions d'euros en total, i el Solsonès rebrà 9,7 milions. Un de cada quatre euros de la inversió va destinat als regadius, com el Segarra-Garrigues, el de Pinyana o el Canal d'Urgell.
Les inversions, comarca a comarca
- Segrià, 82.978.234 €: Entre les inversions més abundants, destaquen 9,5 milions per a la nova seu de la regió policial de Lleida, 5,2 milions per modernitzar la presó de Ponent i 5 milions per a l’aeroport d’Alguaire (dels quals 4,1 milions seran per a nous edificis). Obres al bloc quirúrgic i obstètric de l’hospital Arnau de Vilanova sumaran 6,8 milions, i hi haurà 2,1 milions d’euros per portar a terme reformes a l’hospital Santa Maria.
- Les Garrigues, 20.790.994 €: El desplegament de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues suposa la major part del pressupost de la Generalitat a la comarca juntament amb el manteniment de carreteres. Inclou una primera partida de 255.884 euros per condicionar el camí de Torrebesses de Castelldans, en el marc de l’Eix Transversal de Ponent. Un total de 480.000 es destinaran al condicionament de la finca de Mas de Melons.
- La Noguera, 16.428.709 €: Destaquen dos milions d’euros per condicionar el port de Comiols al seu pas per Artesa de Segre i una partida d’1,4 milions per a la construcció de la futura base dels Agents Rurals a Balaguer. La posada en marxa de la via verda paral·lela a la línia del tren de la Pobla té una dotació d’1,5 milions d’euros i n’hi ha un milió més per a obres en túnels, passos a nivell i altres instal·lacions de la línia ferroviària.
- Segarra, 8.014.948 €: L’ampliació i reforma de l’escola Ramon Estadella i Torradeflot de Guissona té una partida de més de 402.000 euros. La comarca té reservada una partida d’1,1 milions d’euros sense projectes assignats.
- Pla d'Urgell, 7.514.122 €: La inversió més abundant, amb 4.376.421 euros, serà la construcció de la nova comissaria de l’àrea bàsica policial a Mollerussa, les obres de la qual es van iniciar l’any passat.
- Urgell, 11.215.604 €: El projecte del pressupost inclou diverses partides inicials per dotar la carretera C-53 d’un carril central d’avançament i d’una variant a Anglesola. També preveu 380.829 euros per portar a terme obres a l’institut Ribera de Sió d’Agramunt i 92.767 per a l’institut Alfons Costafreda de Tàrrega. Hi ha 228.442 euros per a la recuperació ecològica del riu Corb i 1,6 milions d’euros sense cap projecte assignat.
- Solsonès, 9.755.842 €: Més de la meitat del pressupost de la comarca, un total de 5.858.872 euros, es destinarà a eixamplar i millorar el traçat de la carretera B-420. També hi ha previstes obres a la presa de la Llosa del Cavall.