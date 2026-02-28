EMPRESES
Lleida es consolida com a epicentre del talent amb el tercer Link Up Fest
La ciutat de Lleida tornarà a situar-se en el centre del mapa estatal de l’emprenedoria els propers dies 25 i 26 de març amb la celebració de la tercera edició del Link Up Fest, un esdeveniment boutique d’emprenedoria i inversió que reunirà prop de 700 professionals de diferents sectors.
Impulsat per l’ecosistema Link Up i liderat per Jordi Bernat, CEO d’UP2YOU, la trobada s’ha consolidat com una de les cites més rellevants de l’ecosistema emprenedor estatal.
En la passada edició es van generar prop de 3 milions d’euros en pipeline d’inversió i acords B2B en tot just 48 hores, una xifra que l’organització espera superar aquest any.
Una de les principals innovacions d’aquesta edició és la incorporació de nou clínics sota el concepte learn to do it.
Es tracta de sessions reduïdes en les quals experts compartiran metodologies reals, marcs de treball i eines directament aplicables en àmbits com la intel·ligència artificial, la inversió o el màrqueting.
L’esdeveniment compta com a principals patrocinadors amb empreses de la talla de CaixaBank DayOne, Grup Vall Companys i Enisa, reforçant el compromís institucional i empresarial amb el desenvolupament de l’ecosistema innovador del territori.