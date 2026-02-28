COMERÇ
La Unió Europea anuncia l’aplicació de l’acord amb Mercosur
Després de la ratificació de l’Argentina i l’Uruguai, encara serà provisional. Suport d’Espanya i “mala sorpresa” per a França
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir l’inici del procés per a l’aplicació provisional de l’acord comercial amb Mercosur, després que l’Uruguai i l’Argentina ratifiquessin el pacte dijous. “Es tracta de resiliència, de creixement i que Europa forgi el seu propi futur”, va dir Von der Leyen, que va recordar que en el seu moment va deixar clar que, “quan ells estiguessin llestos, nosaltres estaríem llestos”.
La política alemanya, a més, va remarcar que “l’aplicació provisional és, per naturalesa, provisional” i va subratllar que, “de conformitat amb els tractats de la UE, l’acord només podrà considerar-se plenament conclòs una vegada que el Parlament Europeu hi hagi donat el seu consentiment”.
El portaveu comunitari Olof Gill va informar que l’aplicació provisional de l’acord començarà el primer dia del segon mes següent a la data en què la UE i l’Uruguai, com a primer país del Mercosur a ratificar-lo, intercanviïn notes verbals en aquest sentit. En aquell moment s’aplicaria també a tots els països membres del Mercosur que l’hagin ratificat (fins ara només ho ha fet l’Argentina, malgrat que el Brasil i el Paraguai estan en procés).
El Govern d’Espanya va traslladar el seu suport a la decisió de Brussel·les. “En un món més incert, Europa no pot permetre’s quedar-se enrere. L’acord amb Mercosur és un gran pas en el full de ruta de la UE per ser més autònoma i resilient”, va dir el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo.
Per la seua part, el president francès, Emmanuel Macron, va qualificar l’anunci com una “mala sorpresa” per a França i va advertir que el seu país “continuarà vigilant”. “Serem intractables respecte al respecte de les regles”, va avisar.
Mentrestant, organitzacions agràries com Unió de Pagesos i Asaja van mostrar el seu rebuig de l’aplicació de l’acord, al denunciar que perjudica sectors importants de Catalunya i Espanya i que el Brasil utilitza hormones prohibides a la Unió Europea.