Uns 500 professionals aborden a Mollerussa la transformació digital
La IA, ciberseguretat i casos d’èxit del territori van marcar la desena #Lleida Digital. Joel Castanyé i Uri Sabat, entre els participants en la jornada
El Teatre L’Amistat de Mollerussa va reunir ahir més de 500 assistents en la desena edició de la Trobada Empresarial sobre Transformació Digital #LleidaDigital. Malgrat la diversitat de sectors i perfils, les intervencions van compartir un fil comú: la tecnologia suma quan és d’utilitat, genera confiança i s’aplica amb criteri i autenticitat. També es va destacar que innovar és un procés sostingut de proves, errors i aprenentatge. En aquesta línia, el xef Joel Castanyé va defensar que la “gasolina” de la creativitat són els reptes i els fracassos.
L’encontre va ser coorganitzat per Fira de Mollerussa i Analític Lleida, amb Xtrategics com a pàrtner principal, i va comptar amb 12 ponents en diferents blocs. Va destacar la jornada sobre casos d’èxit vinculats a la marca personal i professional en xarxes: el comandant de vol Ramon Vallès va explicar com la divulgació tècnica en primera persona ajuda a generar confiança, fins al punt que li atribueixen haver reduït la por a volar; l’agricultor Guillem Gómez va reivindicar la tecnologia avançada del sector agrari i com mostrar el dia a dia del camp trenca tòpics; i la psicòloga Núria Rouré va exposar el salt de la consulta a un projecte digital amb contingut i programes online, destacant l’impacte de dormir malament en salut, rendiment i relacions.
El segon bloc es va centrar en la innovació digital al territori: Castanyé (La Boscana) va defensar autoexigència i R+D constant, orientat a noves textures i tècniques; Àngel Velasco (Torrons Vicens) va resumir la seua recepta en “tradició, qualitat i innovació”, amb l’aposta per desestacionalitzar el torró i ampliar formats; Rafael Oncins (Plusfresc) va vincular la innovació a diferenciació i adaptació, amb IA per optimitzar estocs i ajustar decisions, assumint que no tot funciona; i Josep Esteve (Rodi) va destacar cultura corporativa, dades i organització, amb informació compartida per empoderar equips i sostenir la millora contínua.
El comunicador Uri Sabat va clausurar l’encontre i va parlar sobre comunicació i creixement de marca. L’alcalde, Marc Solsona, va subratllar que la jornada s’ha consolidat com a trobada empresarial de referència a Lleida i va assegurar que l’administració ha d’incorporar la intel·ligència artificial per ser més àgil i eficaç. Tània Carrobé (Analític Lleida) va destacar l’èxit de participació, amb l’objectiu d’atansar tendències i facilitar connexions professionals.