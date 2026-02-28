SEGRE

EMPRESES

Uns 500 professionals aborden a Mollerussa la transformació digital

La IA, ciberseguretat i casos d’èxit del territori van marcar la desena #Lleida Digital. Joel Castanyé i Uri Sabat, entre els participants en la jornada

L’encontre va omplir de professionals el Teatre L’Amistat. - J.GÓMEZ

L’encontre va omplir de professionals el Teatre L’Amistat. - J.GÓMEZ

Publicat per
Joan Gómez

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Teatre L’Amistat de Mollerussa va reunir ahir més de 500 assistents en la desena edició de la Trobada Empresarial sobre Transformació Digital #LleidaDigital. Malgrat la diversitat de sectors i perfils, les intervencions van compartir un fil comú: la tecnologia suma quan és d’utilitat, genera confiança i s’aplica amb criteri i autenticitat. També es va destacar que innovar és un procés sostingut de proves, errors i aprenentatge. En aquesta línia, el xef Joel Castanyé va defensar que la “gasolina” de la creativitat són els reptes i els fracassos.

L’encontre va ser coorganitzat per Fira de Mollerussa i Analític Lleida, amb Xtrategics com a pàrtner principal, i va comptar amb 12 ponents en diferents blocs. Va destacar la jornada sobre casos d’èxit vinculats a la marca personal i professional en xarxes: el comandant de vol Ramon Vallès va explicar com la divulgació tècnica en primera persona ajuda a generar confiança, fins al punt que li atribueixen haver reduït la por a volar; l’agricultor Guillem Gómez va reivindicar la tecnologia avançada del sector agrari i com mostrar el dia a dia del camp trenca tòpics; i la psicòloga Núria Rouré va exposar el salt de la consulta a un projecte digital amb contingut i programes online, destacant l’impacte de dormir malament en salut, rendiment i relacions.

El segon bloc es va centrar en la innovació digital al territori: Castanyé (La Boscana) va defensar autoexigència i R+D constant, orientat a noves textures i tècniques; Àngel Velasco (Torrons Vicens) va resumir la seua recepta en “tradició, qualitat i innovació”, amb l’aposta per desestacionalitzar el torró i ampliar formats; Rafael Oncins (Plusfresc) va vincular la innovació a diferenciació i adaptació, amb IA per optimitzar estocs i ajustar decisions, assumint que no tot funciona; i Josep Esteve (Rodi) va destacar cultura corporativa, dades i organització, amb informació compartida per empoderar equips i sostenir la millora contínua.

El comunicador Uri Sabat va clausurar l’encontre i va parlar sobre comunicació i creixement de marca. L’alcalde, Marc Solsona, va subratllar que la jornada s’ha consolidat com a trobada empresarial de referència a Lleida i va assegurar que l’administració ha d’incorporar la intel·ligència artificial per ser més àgil i eficaç. Tània Carrobé (Analític Lleida) va destacar l’èxit de participació, amb l’objectiu d’atansar tendències i facilitar connexions professionals.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking