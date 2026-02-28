AGRICULTURA
Unió de Pagesos guanya les eleccions agràries amb el 47% dels vots i els nuls voregen el 20%
Perd un vocal, JARC queda segona i Asaja, Assemblea Pagesa i UPA, fora
Unió de Pagesos va revalidar aquest divendres la seua victòria a les eleccions agràries a l’aconseguir un 47,02% dels vots, obtenint la majoria a la Taula Agrària davant de JARC, que va assolir el 30,04% de les paperetes, davant un vot nul de protesta del 19,78%. La participació va ser del 54,78%, la més alta de les últimes tres eleccions a la Taula Agrària.
Unió de Pagesos (UP) va tornar a guanyar ahir les Eleccions Agràries imposant-se amb un total de 4.417 vots, que representen un 47 per cent del total, amb el 100% del vot escrutat, segons les dades de la Generalitat. En segon lloc, van quedar Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), amb 2.822 vots, un 30 per cent del total.
Les altres tres candidatures, que no obtindran representació a la Taula Agrària, al no aconseguir un mínim del 15 per cent necessari, són Asaja de Catalunya, amb un 11 per cent dels vots, Assemblea Pagesa, amb un 5 per cent, i la Unió de Petits Agricultors (UPA), amb un 1,9 per cent. Amb aquests resultats, UP passa de 7 a 6 representants a la Taula Agrària, i JARC, de 3 a 4.
Val a destacar que en aquests comicis hi va haver un 5,17 per cent de vot en blanc i un 19,78 per cent de vot nul (2.317 vots), opció que era promoguda per Revolta Pagesa, com a mostra de protesta. La participació va ser del 54,78 per cent, amb 11.709 votants. Fa cinc anys la participació es va quedar en el 35,83 per cent.
En les anteriors eleccions, el 2021, UP va obtenir el 55 per cent dels sufragis i JARC un 30,15 per cent. Asaja, que va obtenir l’11 per cent dels vots, i UPA, un 2,5 per cent, es van quedar també fora de la representació de la Taula Agrària també.
Quant als resultats a Lleida, es dona la circumstància que, com fa cinc anys, JARC ha guanyat a la vegueria de Lleida, amb 1.665 vots (42,18%) davant d’UP, amb 1.310 vots (33,18%), mentre que Asaja va aconseguir 614 suports (15,55%). Afegint la vegueria d’Alt Pirineu i Aran, UP va obtenir 1.662 suports per 1.903 de JARC-Coag i Asaja, 726.
La directora general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Cristina Massot, va celebrar en una compareixença després d’oferir els resultats finals que la jornada de votació es va portar a terme sense incidències i va posar de relleu la participació en els comicis al destacar que és la més alta en els últims deu anys i la segona més alta des de l’any 2007. A més, va remarcar la participació en territoris específics com l’Alt Pirineu, on va arribar a gairebé el 69,98 per cent. Sobre el vot nul, Massot va evitar fer valoracions. Les eleccions agràries serveixen per nomenar els representants en organismes com la Taula Agrària, les divuit taules sectorials, el Consell Català de l’Alimentació, el Consell de Caça o les reserves de caça.