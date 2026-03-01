“Lleida és l’epicentre del sector agroalimentari”
El director de Sostenibilitat de BBVA a Espanya, Ángel Jiménez, va explicar que el sector agroalimentari és peça clau en l’economia catalana pel seu pes en el PIB i en l’ocupació, on representa el 16%. En aquest punt, va destacar que “Lleida és l’epicentre del sector agro i és el motor del creixement econòmic”. Va apuntar que s’acosten canvis, amb la necessitat d’un increment de la capacitat de producció, tenint en compte que el 2050 s’augura un increment de la demanda mundial d’aliments d’un 60%. Tot això en un context de canvi climàtic que obligarà a transformacions en la manera de produir. Va explicar que BBVA, com a banc, es defineix com a motor d’aquest tipus de sectors gràcies a “entendre les seues necessitats i la inversió que requereixen, sabent com acompanyar-lo”. Va defensar la sostenibilitat en tots els seus àmbits, des del social i ambiental fins a l’econòmic. En aquest punt es va dirigir als assistents, empresaris i professionals agroalimentaris, per dir-los que “vegeu el BBVA com a aliat per donar-vos suport en com avançar”.
La directora de SEGRE, Anna Sàez, per la seua part, va destacar l’agroalimentari com un sector en constant transformació.