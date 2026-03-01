JORNADA
El sector agroalimentari, entre el repte de la modernització i el fonament de la resiliència
L’anàlisi del futur de l’agro organitzat per SEGRE i BBVA reuneix professionals i directius. Una activitat amb desafiaments, com el relleu generacional, però amb punts forts, com la qualitat
Pep Ruiz, responsable d’Anàlisi Regional a BBVA Research, s’adreça al públic de la jornada. - JORDI ECHEVARRIA
Ángel Jiménez, Rosa Cubel i Robert Serentill, a la jornada. - JORDI ECHEVARRIA
Mariví Chacón va moderar la taula redona al costat de Kevin Requena, Montse Baró, Toni Cucurull i Jordi Sevilla. - JORDI ECHEVARRIA
El sector agroalimentari, entre el repte de la modernització i el fonament de la resiliència - JORDI ECHEVARRIA
El sector agroalimentari, entre el repte de la modernització i el fonament de la resiliència - JORDI ECHEVARRIA
El sector agroalimentari, entre el repte de la modernització i el fonament de la resiliència - JORDI ECHEVARRIA
El sector agroalimentari, entre el repte de la modernització i el fonament de la resiliència - JORDI ECHEVARRIA
El sector agroalimentari de Lleida compta amb grans punts forts, des de la seua productivitat a la qualitat que ofereix fins a la resiliència demostrada davant d’adversitats com l’última gran sequera. Però alhora s’enfronta a reptes importants, des de la modernització dels regadius o el relleu generacional amb la incorporació de joves, aspectes en els quals és clau comptar amb el finançament adequat i a la mesura de les necessitats. Així va quedar de manifest en la jornada organitzada aquesta setmana per SEGRE i BBVA sota el títol Futur del sector agroalimentari a Lleida. En aquest sentit, el responsable d’Agro de BBVA a Catalunya, Jordi Sevilla, va explicar que l’entitat s’ofereix com a soci estratègic en matèria de modernització de regadius, en finançament sostenible i company de viatge, va dir, de nous professionals, entre altres serveis, com per exemple els tecnològics.
A l’analitzar les conseqüències del canvi climàtic, la CEO de la firma fructícola Baró i Fills i vicepresidenta d’Afrucat, Montse Baró, va destacar que “hem de controlar tots els factors possibles, des de l’eficiència en l’ús de l’aigua a la inversió sí o sí en xarxes antipedra i sistemes antigelada per protegir les produccions fructícoles, perquè hem de transmetre als nostres clients que som una aposta segura. Lleida és el primer exportador de fruita de pinyol a Europa i ha de seguir sent-ho”.
El CEO de Cupasa, Toni Cucurull, va posar èmfasi en la necessitat de modernitzar les estructures de reg a Lleida, encara amb moltes hectàrees amb sistemes arcaics. En aquest punt, Jordi Sevilla va dir que BBVA vol atansar-se a totes les comunitats de regants i oferir ser soci estratègic en la modernització perquè l’aigua pugui arribar a tots i amb eficiència.
Kevin Requena, director de relacions institucionals i medi ambient de la cooperativa d’Ivars d’Urgell, va destacar el treball en innovació i investigació de l’entitat associativa de segon grau amb, entre d’altres, l’IRTA i l’acompanyament al soci per a la millora de la productivitat i rendibilitat de les seues explotacions. En aquest sentit va explicar la fórmula de granja participativa que utilitza la cooperativa d’Ivars, que va més enllà de la integració que practiquen les grans empreses. En aquest cas, el ramader participa en el fet que els resultats siguin positius o no, davant de la integració pura de facturació fixa per animal.
Sostenibilitat
En el capítol de sostenibilitat, Sevilla va destacar que ha de ser ambiental, social i de territori, però també econòmica. Va explicar que BBVA de la mà de pàrtners impulsa l’economia regenerativa, per analitzar amb cada client la seua situació i pla per mitigar la petjada hídrica. A més, el banc ofereix finançament sostenible, amb millors terminis, condicions econòmiques i també a nivell de riscos.
Toni Cucurull va posar de manifest les possibilitats tecnològiques que avui estan a l’abast del pagès, des de maquinària que permet sembres de precisió fins al control via satèl·lit. Va admetre que els professionals de més edat poden tenir dificultats i fins i tot ganes d’utilitzar-les, però va explicar que cada vegada hi ha més empreses i cooperatives que faciliten que aquestes tecnologies arribin de forma productiva a l’agricultor.
Jordi Sevilla va dir que la tecnologia ha d’estar al servei de les persones, punt en el qual va destacar instruments que el banc posa a disposició dels clients. En aquest sentit va citar l’aplicació que permet operar des de l’explotació o conèixer la seua situació financera sense desplaçaments. “BBVA ofereix un servei integral, sigui financer o no, arribant a la necessitat real del nostre client”, va remarcar Jordi Sevilla.
Es tracta d’un nou registre rècord que dona idea de la importància del sector, des del camp fins a la indústria i el comerç de la seua importància per a l’economia. De fet, situa Catalunya com a motor de les exportacions del sector a tot l’Estat, al representar més del 21% global.
Rosa Cubel: “El sector agroalimentari té futur”
La secretària d’Alimentació de la conselleria d’Agricultura, Rosa Cubel, va aprofitar la clausura de la jornada per dir taxativa que “el sector agroalimentari té futur”. En aquest punt, va destacar que l’agroalimentació és líder en el comerç exterior de Catalunya, situació que es repeteix en el cas de les comarques de Lleida, amb un balanç de 16.903,90 milions d’euros i un creixement del 7,5% respecte a l’exercici anterior. Cubel va aprofitar per recordar que el 28 per cent de la superfície agrària és de regadiu i la meitat està encara per modernitzar. En aquest punt, va posar de manifest l’esforç, va dir, de la conselleria, “perquè la gestió de l’aigua és un dels reptes més importants que tenim”. “Cada dia hem de ser més professionals davant d’un canvi climàtic que hem de ser capaços d’afrontar entre tots.”