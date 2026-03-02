Uns 200 autònoms es manifesten pels carrers de Lleida
Unes 200 persones participen aquest dilluns a Lleida en una protesta convocada per la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms a tot l'Estat espanyol. La manifestació ha començat a les 11.00 hores a la plaça Ricard Viñes de la capital del Segrià. Es tracta d'una mobilització en què els autònoms reclamen respostes estructurals als problemes del col·lectiu. En aquest sentit, consideren que la seua situació continua marcada per la pressió fiscal creixent, les cotitzacions elevades independentment dels ingressos reals, la manca de protecció social equiparable a la d’altres treballadors, burocràcia que dificulta l’accés a ajudes i desenvolupament normal de l’activitat i el deteriorament progressiu del petit comerç.
