AGRICULTURA
JARC es queixa pels pagaments als membres de les meses electorals
Malestar entre presidents i vocals amb compensacions de 30 a 45 € per tota una jornada. L’operatiu de Lleida va tenir 468 persones en 156 punts de votació
Les eleccions agràries celebrades el dia 27 de febrer es van desenvolupar sense incidents, però passats uns dies sí que ha generat malestar entre bona part de les persones que van ser cridades a ser presidents o vocals de les diferents taules de votació per les compensacions que molts consideren “misèria”. En concret, la Generalitat abona 45 euros als presidents de les taules i 30 als vocals en concepte de “dieta de manutenció” per a una jornada de votació que començava a les 9 hores i acabava a les 19, encara que molts afirmen que el seu treball es va allargar almenys onze hores. En aquest context, JARC ha anunciat la presentació d’una queixa formal per aquestes quantitats i a la primera Taula Agrària plantejarà que es pugui compensar millor aquests pagesos o, almenys, fer-ho per a pròximes conteses electorals.
Entre les queixes més repetides per part dels agricultors es trobava el fet que la “dieta” no arriba ni al salari mínim interprofessional que ells han de pagar almenys als seus treballadors i temporers. A més, recorden que les seues “dietes” estan molt allunyades de les que es cobren en altres comicis. Per exemple, en les últimes eleccions generals de l’any 2023, es xifrava en 70 euros. En total, a Lleida hi havia 121 meses electorals, a les quals es van afegir 35 de la vegueria d’Alt Pirineu i Aran. Cada una comptava amb un president i dos vocals, amb la qual cosa es van mobilitzar 468 persones. Els presidents han de ser compensats, segons el barem públic, amb 7.020 euros, mentre els vocals se’n reparteixen 9.360. Lleida és la demarcació amb més nombre d’electors, amb 8.140 a la vegueria del pla i 1.437, a la muntanya.
Les eleccions determinen la representativitat de les organitzacions agràries i el seu posicionament a la Taula Agrària i sectorials amb l’Administració.