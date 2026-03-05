IGUALTAT
Lleida redueix la bretxa salarial
Les dades a la província la situen al voltant del 12%, cinc punts per sota de la mitjana catalana. El sector primari, clau en l’ajustament de les desigualtats
Lleida és la província de Catalunya amb menor bretxa salarial entre homes i dones, segons un informe elaborat per l’empresa de recursos humans Eurofirms amb motiu del 8M. La diferència retributiva se situa al voltant del 12%, per sota de la mitjana catalana, que arriba al 17%. Segons l’estudi, aquesta situació està vinculada a l’estructura productiva del territori. El sector serveis, en què les diferències salarials solen ser més elevades, té un pes menor a Lleida, mentre que el sector primari manté una presència significativa, la qual cosa contribueix a reduir les desigualtats. De fet, l’informe assenyala que l’agricultura i la pesca són els sectors amb menor bretxa salarial, amb diferències molt més reduïdes que en serveis i indústria. En el cas de Lleida, la bretxa en el sector primari ronda el 5%, molt per sota de la registrada en altres àmbits econòmics. L’informe d’Eurofirms també destaca que la presència de dones en càrrecs directius ha augmentat a Catalunya en els últims tres anys. El 2025 representaven el 43% dels càrrecs de direcció, davant el 32% del 2022, una xifra que situa la comunitat per sobre de la mitjana espanyola (36%).
D’altra banda, Desirée Bela-Lobedde Boleche, escriptora i divulgadora especialitzada en educació antiracista des d’una perspectiva afrocentrada, va oferir ahir la ponència a la UdL titulada Interseccionalitat i feminisme: límits, exclusions i responsabilitats polítiques.
El SIAD de les Garrigues impulsa un pòdcast sobre dones líders
■ El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de les Garrigues ha impulsat Fer-ho a la teva manera. Veus que fan camí, un pòdcast que dona veu a dones del territori que emprenen, lideren i prenen decisions des de l’experiència, el criteri i l’ofici. Els episodis es poden seguir a YouTube i Spotify i posen veu a Anna Roset Montero (Nexcar), Pilar Palau Boronat (Grup Palau), Irene Visa Vilalta (Centre Heura), Dolors Català Roig (Agalla Natural), Susanna Rubio Gallart (Rubio Natural Stone) i Blanca Casañola Ribes (Cuadrat Valley).