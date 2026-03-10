El lleidatà Fernando María Sainz de la Maza s’acomiada del Comitè Consultiu d’accionistes de CaixaBank en finalitzar el seu mandat
El lleidatà Fernando María Sainz de la Maza ha assistit a la seva darrera reunió del Comitè Consultiu d’accionistes de CaixaBank en vèncer el seu mandat en els pròxims mesos. En la trobada, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat als membres del Comitè Consultiu d'accionistes de l'entitat els positius resultats obtinguts el 2025, exercici en el qual "hem superat els objectius marcats a principis de l'any gràcies a la confiança dels clients i l'impuls de l'activitat comercial".
Tot això, unit a la fortalesa financera del Grup, ha afirmat Gortázar, ha permès elevar un 15% el dividend total amb càrrec als resultats de 2025 fins a 50 cèntims d'euro bruts per acció, i una quantia global de 3.499 milions d'euros. D'aquesta manera, el payout se situarà en el 59,4%, segons la proposta de distribució que se sotmetrà a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes.
En la seva intervenció davant el Comitè Consultiu, el conseller delegat ha destacat "la capacitat del banc per generar resultats recurrents i sostenibles, fins i tot en un context de moderació de tipus d'interès, cosa que ens permet oferir una retribució adequada als nostres accionistes".
"La bona evolució del negoci ha permès també revisar a l'alça els objectius de creixement i de rendibilitat que havíem projectat en el Pla Estratègic 2025-2027", ha subratllat Gortázar.
D'altra banda, ha agraït als membres del Comitè Consultiu d'accionistes la seva participació en aquest òrgan, "que estreny la relació entre l'entitat i la seva base accionarial i afavoreix la transparència i la comunicació".