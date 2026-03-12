Preus dels carburants: Per què hi ha tanta diferència de preu entre gasolineres de Lleida?
Les comarques lleidatanes registren una bretxa extrema entre estacions low cost i tradicionals, amb el gasoil entre 1,29 i 2,14 euros
Les comarques de Lleida presenten una bretxa de preus de combustible que pot superar els 40 euros per dipòsit complet entre diferents municipis, una disparitat que respon a factors estructurals, estratègies comercials divergents i la volatilitat del mercat internacional derivada del conflicte a l'Iran. Aquesta diferència extrema no és casual, sinó que reflecteix models de negoci oposats entre estacions automatitzades i establiments tradicionals amb serveis complets.
La variació de preus s'observa especialment entre les estacions més econòmiques com Low Cost 24 a Balaguer i Tornabous, l'estació sense marca de Térmens, on el gasoil arriba als 1,299 euros, o la Agroserveis d'Almacelles, on el seu cost és de 1,279 euros, i les més cares situades al Pla d'Urgell, que arriben als 2,149 euros per litre. Aquest context de disparitat s'intensifica amb la inestabilitat geopolítica actual, que afecta de manera desigual segons la capacitat de reacció de cada establiment davant les fluctuacions del preu del barril.
Redacció
Aquesta situació planteja interrogants sobre els mecanismes que permeten diferències tan pronunciades en un mateix territori, on la proximitat geogràfica no garanteix preus similars i on el consumidor pot trobar variacions superiors al 60% entre sortidors separats per pocs quilòmetres.
Estacions automatitzades versus tradicionals: el factor decisiu
La principal explicació de la bretxa de preus rau en l'estructura de costos de cada tipus d'establiment. Les estacions que encapçalen el rànquing de les més barates, com les de Low Cost 24 a Balaguer i Tornabous o l'estació sense rètol de Térmens, funcionen amb instal·lacions automatitzades o amb personal mínim, cosa que els permet reduir dràsticament els seus marges comercials.
Les estacions desateses, en prescindir de personal de caixa, botiga o serveis de cafeteria, poden oferir preus més competitius sense comprometre la rendibilitat. Paral·lelament, les estacions de marca blanca, no vinculades a grans petrolieres multinacionals, tenen més llibertat per adquirir el combustible al mercat majorista al millor preu disponible cada dia, sense les limitacions imposades per contractes corporatius.
El paper determinant de les cooperatives agràries
A les Terres de Lleida i la Franja, el pes del sector agrari condiciona l'estratègia de preus de nombrosos establiments. Entitats com Es Mas a Torà, bonÀrea a Fraga o l'Agropecuària de Fraga operen sovint sota models cooperatius o vinculats a grups de distribució alimentària, on el combustible no constitueix necessàriament la principal font d'ingressos.
Per a aquestes entitats, el carburant funciona com un servei als socis o com a reclam per atreure clients cap als seus supermercats i botigues. Aquesta estratègia comercial els permet ajustar els preus fins a nivells insostenibles per a una gasolinera convencional, que depèn exclusivament dels marges del combustible per mantenir la viabilitat econòmica.
Competència geogràfica i monopolis locals
El transport del combustible des dels centres logístics fins al sortidor té un cost, però la ubicació influeix més per la competència que genera que no pas per la distància en si mateixa. En zones amb alta densitat de gasolineres, especialment als eixos viaris més concorreguts, la competència obliga els establiments a abaixar preus per captar clients.
Per contra, en zones més aïllades de l'Urgell o el Pla d'Urgell, on un sortidor pot tenir pràcticament el monopoli de la zona, els preus tendeixen a pujar ja que el consumidor disposa de menys alternatives immediates i ha de recórrer distàncies considerables per trobar opcions més econòmiques.
Inestabilitat geopolítica i volatilitat de preus
El context de la guerra a l'Iran actua com a catalitzador de les diferències existents al mercat. En moments de gran volatilitat internacional, el preu del barril puja ràpidament, però no totes les gasolineres reaccionen de la mateixa manera davant aquestes fluctuacions.
Les grans companyies solen actualitzar els preus de forma gairebé immediata quan el mercat puja, fenomen conegut com "efecte coet". En canvi, les estacions petites o independents poden trigar diversos dies a reflectir aquestes pujades segons l'estoc de combustible que hagin comprat a preus anteriors, cosa que eixampla temporalment la diferència entre uns establiments i altres.
Serveis addicionals que justifiquen el sobrepreu
Mentre que a Térmens es paga estrictament pel producte a 1,299 euros el gasoil, les estacions més cares que arriben als 2,149 euros sovint justifiquen el seu preu oferint serveis que les low cost no proporcionen. Aquests serveis inclouen personal a la pista, ponts de rentat, botiga oberta les 24 hores i, especialment, programes de fidelització i descomptes mitjançant targetes pròpies.
Cal tenir present que aquests descomptes no sempre queden reflectits en el preu de venda al públic del panell informatiu, cosa que pot distorsionar la comparació real de preus entre establiments i dificultar que el consumidor pugui avaluar amb precisió on li resulta més avantatjós omplir el dipòsit.