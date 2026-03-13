El CEOMA adverteix d'una desigualtat fiscal cap als pensionistes en la pròxima declaració de la renda
Sol·liciten a l'Agència Tributària aclarir si els pensionistes poden beneficiar-se en la declaració de l'IRPF igual que els perceptors de l'SMI i qualifica la diferència fiscal com injusta i discriminatòria
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), representant d'aproximadament 800.000 persones de la tercera edat a Espanya, adverteix d'una possible discriminació fiscal cap als pensionistes en la pròxima declaració de la renda.
Segons mencionen, els pensionistes han de poder beneficiar-se de la mateixa deducció pel rendiment del treball en l'IRPF que els perceptors de l'SMI, és a dir, se'ls hi hauria d'aplicar el mateix tracte que als perceptors del salari mínim interprofessional.
El Govern va aprovar noves deduccions fiscals a treballadors amb rendes baixes, perquè els que perceben l'SMI evitin pagar l'IRPF. CEOMA assenyala que molts pensionistes amb ingressos similars, inferiors o igual no gaudeixen d'aquest benefici. Classifiquen aquesta diferència fiscal com injusta i discriminatòria.
Com a resultat, la Conferència sol·licita l'aplicació de les deduccions equivalents als pensionistes amb ingressos baixos, evitar discriminacions fiscals i revisar el tracte fiscal de les pensions baixes en l'IRPF. També recorda que molta gent depèn exclusivament d'aquestes pensions.