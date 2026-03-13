MALALTIES
La Generalitat aposta per eliminar els 600 senglars de Collserola
Detectats onze nous positius de PPA, que eleven el total a 227. En marxa les restriccions, que no afectaran les 15.000 persones que viuen al parc
La secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, va fer oficial ahir el tancament total del parc de Collserola a Barcelona al detectar-se onze nous positius de pesta porcina africana (PPA), un dels quals al municipi de Barcelona.
Massot va explicar que l’objectiu del Govern és no aixecar les restriccions fins que s’hagi rebaixat “al màxim la població de senglars” a la zona –xifrats en uns 500 o 600– i va assenyalar que hi estan destinant “tots els recursos possibles” per aconseguir-ho.
El nombre de positius s’ha elevat a 227 des de l’inici de la crisi i Massot va remarcar que el cas de Barcelona està prop d’un animal que ja es va detectar als voltants del terme municipal de Sant Just Desvern, per la qual cosa no es tracta d’una disseminació o dispersió de la malaltia respecte a la situació que s’havia produït uns dies enrere.
Caçats 1.100 exemplars
Per la seua part, el cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, va detallar que des de la detecció del primer cas ja s’han caçat 1.100 exemplars, la meitat dels quals a la zona d’alt risc, i va valorar que les mesures adoptades fins ara “han funcionat”.
Restriccions a la zona
Des d’ahir queda prohibida tota l’activitat lúdica i esportiva en aquest entorn natural, que torna a considerar-se zona d’alt risc.
Tanmateix, les restriccions no afectaran les prop de 15.000 persones que viuen en barris ubicats dins de Collserola, així com l’activitat educativa i l’econòmica (com el cas del Parc del Tibidabo), segons va explicar el tercer tinent d’alcalde de Barcelona, Albert Batlle.
Per la seua part, JARC va denunciar la “incapacitat” de l’administració per fer front a la crisi i va remarcar que, una vegada “passats 106 dies” des del primer focus, “els errors han permès que el virus s’estengui més enllà de les zones inicialment delimitades”.