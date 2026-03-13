El govern espanyol contempla la rebaixa de l’IVA al preu de l’electricitat
Sara Aagesen apunta que l’executiu treballa per aprovar el decret tan aviat com sigui possible
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha afirmat aquest divendres que el seu executiu “contempla” incorporar dins del paquet de mesures fiscals anticrisi una rebaixa de l’IVA al preu de l’electricitat. “Reaccionarem amb un paquet de mesures solvent, conjuntural i estructural”, ha afirmat en declaracions als mitjans. Segons la vicepresidenta, el paquet inclourà un escut social, ajudes als professionals del transport, la pesca i el camp, mesures antifrau i iniciatives fiscals que podrien incloure la rebaixa de l’IVA de l’electricitat.
L’executiu espanyol ja havia obert la porta a aquesta possibilitat però fins ara no havia concretat que la contempla explícitament. És una de les peticions que grups com el PP i Junts han plantejat en la ronda de contactes d’aquesta setmana, i té l’aval dels agents socials, patronal i sindicats, que ahir es van reunir amb els ministres Cuerpo i Montero per abordar l’abast del nou paquet anticrisi.
Aagesen ha subratllat que l’objectiu és aconseguir el màxim consens possible per poder desplegar el paquet de mesures amb rapidesa. En aquest sentit, ha remarcat que l’acord s’ha de treballar “sense descans”, amb la voluntat d’aprovar un pla integral que arribi com més aviat millor al conjunt del teixit productiu, a les llars i als sectors econòmics més afectats.
En aquest marc, ha confirmat que el paquet inclourà mesures fiscals, tot i que ha apuntat que encara s’estan estudiant els detalls concrets. De moment, l’executiu posa el focus en els sectors professionals que ja estan patint l’impacte de l’augment dels carburants, com el transport, l’agricultura, la pesca o la logística, però també analitza l’efecte que aquesta situació pot tenir sobre el conjunt de la ciutadania.
En paral·lel, Aagesen ha explicat que el pla es basarà en quatre grans pilars de mesures conjunturals: un escut social per protegir els col·lectius més vulnerables, ajudes específiques per als professionals afectats, mesures de caràcter fiscal i energètic, i iniciatives per combatre possibles pràctiques fraudulentes als mercats. Aquestes accions immediates s’acompanyaran també de reformes de caràcter estructural.
La vicepresidenta ha defensat que, a llarg termini, la millor resposta passa per aprofundir en la sobirania energètica a través de les energies renovables. Segons ha recordat, aquesta és l’estratègia que l’executiu impulsa des del 2018 i que, a parer seu, permetrà a Espanya disposar d’una energia autòctona, més competitiva i menys exposada a la volatilitat dels mercats internacionals.