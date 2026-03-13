La inflació anual de Lleida puja una dècima al febrer però és la més baixa de l'Estat
Destaca l'augment del preu dels aliments
L'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual a la província de Lleida es va situar en l'1,7% al febrer, una dècima més que al gener, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Malgrat aquest lleu augment, la inflació anual de Lleida és la més baixa de tot l'Estat espanyol, empatada amb Ávila i Burgos. D'altra banda, l'IPC mensual es va incrementar sis dècimes al febrer.
Segons l'INE, al febrer a la demarcació de Lleida destaca la pujada del preu dels aliments i begudes no alcohòliques, que se situen al 3,8%, el doble que al gener, quan el percentatge era del 2,8%. Per contra, el preu dels carburants, gas, electricitat, aigua i habitatge s’ha vist reduït fins a l’1,6%, set dècimes menys que al gener. Les dades no fan referència encara als efectes de la guerra a l’Orient Mitjà i caldrà veure com es veu reflectit l’impacte del conflicte en el pròxim informe.
Un altre dels indicadors que també puja és el de la restauració i els allotjaments, que passen del 2,8% al gener, al 3,3% al febrer. Les begudes alcohòliques i el tabac baixen lleugerament 3 dècimes, mentre que el vestit i calçat també davallen 4 dècimes. El transport retalla una dècima al gener i l’ensenyament es manté al 2,2%.
Al conjunt de Catalunya, la inflació es manté en el 2% al febrer i l'índex mensual va pujar cinc dècimes.